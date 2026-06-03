Ayvalık'ta doğalgaz sonrası yol onarımları sürüyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta doğalgaz sonrası yol onarımları sürüyor

Ayvalık\'ta doğalgaz sonrası yol onarımları sürüyor
03.06.2026 10:28  Güncelleme: 10:29
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Ayvalık Belediyesi, 150 Evler ve Ali Çetinkaya mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol ve kaldırımların onarımına hız verdi. Başkan Mesut Ergin, ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 Evler ve Ali Çetinkaya mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol ve kaldırımların onarımı için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarına öncelik verildiği belirtti. Başkan Ergin, özellikle teknik açıdan daha hassas ve zorlu olan noktalarda ekiplerin titizlikle görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların doğalgaz konforuna kavuşmasının ardından yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bozulan yolların yeniden güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Yasal süreçler çerçevesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören yol ve kaldırımlar en kısa sürede müdahale ediliyor. Mahalle sakinlerinin bugüne kadar gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta doğalgaz sonrası yol onarımları sürüyor - Son Dakika

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