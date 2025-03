Ayvalık\'ta İkinci İftar Yemeği Coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin Dr. Fazıl Doğan Meydanı'nda (At Arabacılar) düzenlediği ikinci iftar yemeğine, binlerce Ayvalıklı katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada bereketi ve huzuru paylaştık. Mübarek Ramazan ayının bolluğu hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize dolsun. Her lokmamızı paylaşacağımız daha nice Ramazan sofralarında buluşmak dileğiyle birlik, beraberlik ve dayanışma ile Ayvalık kadar güzeliz" dedi.

Binlerce kişinin katılımıyla oruçların açıldığı iftar, zengin menüsüyle dikkat çekti. Başkan Mesut Ergin, masalarda vatandaşları tek tek ziyaret etti.

Ramazan ayı boyunca; Ayvalık Belediyesi "Geleneksel İftar Sofraları" 12 Mart Çarşamba Cunda (Alibey) adasında, 22 Mart Cumartesi Sarımsaklı'da ve son olarak da 26 Mart Çarşamba günü Armutçuk'ta kurulacak. - BALIKESİR