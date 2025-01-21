Ayvalık'ta İkinci Öğrenci Lokantası Açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta İkinci Öğrenci Lokantası Açılıyor

Ayvalık Belediyesi, Başkan Mesut Ergin'in projeleri kapsamında ikinci Öğrenci Lokantası'nı hizmete açmaya hazırlanıyor. Şubat ayında faaliyete geçecek lokanta, adliye arkasındaki okullar bölgesinde eğitim gören 1723 öğrenciye uygun fiyatlı yemek imkanı sunacak.

21.01.2025 13:24  Güncelleme: 14:26
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in seçim projeleri arasında yer alan Öğrenci Lokantası'nın ikincisi de hizmete açılıyor. Adliye arkasındaki beş okulda eğitim gören bin 723 ilçeli öğrenci, şubat ayı içinde hizmetten yararlanmaya başlayacak.

Geçen eylül ayında Boğaziçi otelin alt katında açılan ve yüzlerce öğrencinin üç çeşit yemek ve yanında meyveyle 30 lira ödeyerek yararlandığı Öğrenci Lokantası'nın ardından ikinci lokanta da adliye arkasındaki okullar bölgesinde açılışa gün sayıyor.

Başkan Ergin, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ikinci Öğrenci Lokantası'nın gelecek ay içinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Ergin, eğitim gören gençlere seslenerek, "Gençler üç çeşit yemek ve meyve 30 Türk Lirası. Kent Lokantası Öğrenci Mutfağı, çok yakında Adliye arkasındaki Okullar bölgesinde sizlere hizmet verecek. Öğrencilerimiz merak etmesinler sadece biraz sabretsinler. Onları da çok kısa bir süre içinde öğrenci lokantalarıyla buluşturacağız. İkinci yarıyıl tatilinin ardından bölgedeki okullarda eğitim gören bin 723 öğrencimiz üç çeşit yemeğe ve yanında meyve ile birlikte 30 Türk lirası ödeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta İkinci Öğrenci Lokantası Açılıyor - Son Dakika

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