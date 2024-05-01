Ayvalık'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ta taş kırarak çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayvalık'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ta taş kırarak çalıştı

Ayvalık\'ta inşaat işçileri 1 Mayıs\'ta taş kırarak çalıştı

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup inşaat işçisi, ekmek parası için taş kırarak çalışmaya devam etti. İşçilerin bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

01.05.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Balıkesir'in Ayvalık ilesinde bir grup inşaat işçisinin 1 Mayıs'ta ekmek parası için taş kırdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tüm yurtta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Ayvalık'ta bir grup inşaat işçisi taş kırarak çalışmaya devam etti. Taş bina kaplaması için taş kıran işçilerin videosu sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 1 Mayıs, Türkiye, Ekmek, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ta taş kırarak çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ta taş kırarak çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement