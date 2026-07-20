Ayvalık\'ta gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52\'nci yıl dönümü coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve akabinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği önünde düzenlenen iki ayrı törenle kutlandı.

Her iki törene; Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, kurum amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk tören; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'nin çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi önemine dikkat çekildi.

Törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit öncülüğündeki protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube binasına geçti. Burada dernek şube temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile temsilcilik yöneticileri tarafından hazırlanan şükran belgeleri takdim edildi. - BALIKESİR