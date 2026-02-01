Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. yılı düzenlenen program ile anıldı - Son Dakika
Ayvalık'ta Mübadele'nin 103. yılı düzenlenen program ile anıldı

01.02.2026 18:12  Güncelleme: 18:15
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında, belgesel gösterimleri ve mübadele türküleri ile geçmiş anıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı, duygu yüklü anlara sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte belgesel gösterimi ve mübadele türküleriyle, bu topraklara umutla tutunan insanların hikayeleri, kültürü ve ortak hafızası bir kez daha saygıyla anıldı.

Anma programına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mübadil ailelerin torunları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Gösterilen belgeselde, mübadele sürecinde yaşanan zorunlu göçler, ayrılıklar ve yeni bir hayata tutunma çabaları arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla aktarıldı.

Programda seslendirilen mübadele türküleri ise salondaki katılımcılara hüzün ve umut dolu anlar yaşattı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mübadelenin yalnızca bir göç hareketi olarak değil, Ayvalık'ın kimliğini ve kültürel dokusunu şekillendiren derin bir tarihi miras olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Ergin, "Bu akşam hüzünlendik, mutlu olduk; geçmişimizi, ortak belleğimizi, mübadeleyi bir kez daha hatırladık. Mübadele yalnızca bir göç değil; Ayvalık'ın kimliğini şekillendiren derin bir tarihi mirastır. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm kurumlara, sanatçılara ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yunanistan, Balıkesir, Belgesel, Türkiye, Ayvalık, Kültür, Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
