Ayvalık plajları yaz sezonuna hazır - Son Dakika
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Ayvalık plajları yaz sezonuna hazır

Ayvalık plajları yaz sezonuna hazır
04.06.2026 17:09  Güncelleme: 17:11
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Ayvalık Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesinde Altınova, Kumada, Sarımsaklı ve Badavut sahillerinde kum temizleme ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaların program dahilinde süreceğini belirtti.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki plajlarda hazırlık çalışmalarına hız verdi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Altınova Sahili, Kumada, Sarımsaklı ve Badavut mevkilerinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların ve tatilcilerin daha temiz, düzenli ve konforlu bir sahil ortamında vakit geçirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir çalışma programı uyguluyor. Bu kapsamda sahillerde kum temizleme ve eleme araçlarıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, plajlarda biriken çeşitli atıklar ve yabancı maddeler de titizlikle temizleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde plaj kumlarının daha sağlıklı ve kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yaz sezonu boyunca binlerce kişinin tercih ettiği Ayvalık sahillerinde gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarıyla hem çevre temizliğinin korunması hem de turizm sezonuna eksiksiz hazırlık yapılması amaçlanıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sahil bölgelerinde yürütülen çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, kentin doğal güzelliklerini koruyarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Özellikle mavi bayraklı plajları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ayvalık'ta, yaz sezonu öncesinde gerçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla sahillerin hem ilçe sakinlerine hem de ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Mesut Ergin, Belediye ekipleri, sezon boyunca da sahillerdeki temizlik ve bakım faaliyetlerini düzenli olarak sürdüreceğeni söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık plajları yaz sezonuna hazır - Son Dakika

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