Ayvalık'ta "Zeytin Hatıra Fidanlığı" Kuruldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta "Zeytin Hatıra Fidanlığı" Kuruldu

Ayvalık\'ta "Zeytin Hatıra Fidanlığı" Kuruldu

Ayvalık Belediyesi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, TEMA ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle “Zeytin Hatıra Fidanlığı” kuruldu.

13.03.2024 12:54  Güncelleme: 13:00
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Ayvalık Belediyesi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, TEMA ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle "Zeytin Hatıra Fidanlığı" kuruldu.

Ayvalık'ta kent paydaşlarının iş birliğiyle "Zeytin Hatıra Fidanlığı" kuruldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin, TEMA Vakfı Ayvalık İlçe sorumlusu Haluk Aysu, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, CHP Ayvalık ilçe yöneticilerinin katıldığı fidan dikim töreninde, yüz adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Başkan Ergin, Ayvalık'ta göreve geldikleri ilk günden beri kentte daha çok yeşil olmasını ve tabiatı her zaman korumayı görev edindiklerini belirtti. Ergin, hem Türkiye'de örnek bir kent olmak hem de gelecek nesillere yemyeşil bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdikleri fidan dikim etkinliğiyle, insanın doğasız yaşayamayacağına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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