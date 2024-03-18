Azerbaycan Büyükelçisi Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıldönümünde anıta çiçek bıraktı

Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.