Azerbaycan Büyükelçisi Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıldönümünde anıta çiçek bıraktı

Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu. - ÇANAKKALE
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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