Azerbaycan Diaspora Destek Fonu, Türkiye\'deki deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor

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Diaspora İşleri Devlet Komitesi'ne bağlı Azerbaycan Diaspora Destek Fonu'nun (ADDF) Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımları sürüyor.

Azerbaycan'dan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilen yardımları yetkililere teslim etmek için Malatya'ya gelen Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Valilik ziyareti sonrası AFAD yerleşkesine geçen heyet, kente ulaştırılan yardım tırını AFAD yetkililerine teslim etti. Burada kısa bir konuşma yapan Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev her daim Türkiye'nin yanında olacaklarını kaydederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ise Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sunarak 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren Azerbaycan'ın depremzedelere el uzattığını ifade etti. - MALATYA