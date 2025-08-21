Azerbaycan Heyeti, Çameli'nin Sakin Şehir Projesini İnceledi - Son Dakika
Azerbaycan Heyeti, Çameli'nin Sakin Şehir Projesini İnceledi

21.08.2025 09:33  Güncelleme: 09:35
Denizli'de düzenlenen 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Azerbaycan heyeti, Cittaslow Çameli Ofisi'ni ziyaret ederek Sakin Şehir süreci hakkında bilgi aldı.

Çameli 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali için Denizli'de bulunan Azerbaycan heyeti, Cittaslow Çameli Ofisinden 'Sakin Şehir' süreci hakkında bilgi aldı.

Çameli 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali için Denizli'de bulunan Azerbaycan'ın Bilesuvar Rayonu kardeş şehir heyeti, Çameli ilçemizde faaliyetlerini sürdüren Cittaslow Çameli Ofisi ve Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) Ofisini ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın yanı sıra Sakin Şehir proje koordinatörleri ve Cittaslow Çameli Ofisi yetkilileri Emirhan Akşit ile Nimet Cansu Cingör tarafından Cittaslow süreci hakkında bilgiler verildi.

Ziyarete Yunsurov Vlahddin Yusif, Mmmdov Xanlar, Astanov Elşn vz, Hsnzad Ramil, Bağırov Aqşin, Nuriyev Qurban Xanli, Bdlov Rövşn Mmmdli, Abasov İlqar, Mhrrmov Elcan, Mmmdov Faiq ve Sfrov Elsevr katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
