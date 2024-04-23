Azerbaycan Kars Başkonsolosu Vali Aydoğdu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycan Kars Başkonsolosu Vali Aydoğdu'yu ziyaret etti

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Vali Aydoğdu\'yu ziyaret etti

Erzincan'a gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler konuşuldu ve karşılıklı birlik ve beraberlik mesajları verildi. Vali Aydoğdu, ziyaretten memnuniyetini belirtirken Başkonsolos Guliyev de misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

23.04.2024 04:11
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Erzincan'a bazı temaslarda bulunmak üzere gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin konuşulduğu ziyarette, karşılıklı birlik ve beraberlik mesajları verildi. İkili daha sonra beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Aydoğdu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Guliyev'e çalışmalarında başarılar diledi. Başkonsolos Nuru Guliyev ise göstermiş olduğu misafirperverlik dolayısıyla Vali Aydoğdu'ya teşekkürlerini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azerbaycan Kars Başkonsolosu Vali Aydoğdu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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