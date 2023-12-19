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Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA'larının katılımıyla İHA tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA'larının katılımıyla İHA tatbikatı gerçekleştirdi

Azerbaycan Ordusu, İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatında TB2 Bayraktar SİHA'larını kullandı. Tatbikatta hedef tespiti, keşif bilgilerinin aktarılması ve hedeflerin yok edilmesi gibi görevler başarıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA\'larının katılımıyla İHA tatbikatı gerçekleştirdi
19.12.2023 - 15:20,
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Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA'larının katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Ordusu tarafından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile gerçekleştirilen tatbikatta TB2 Bayraktar SİHA'ları kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatta, havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi ve çeşitli görevleri gerçekleştirdi. Açıklamada, tatbikattaki görevlerin başarıyla icra edildiği aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA'larının katılımıyla İHA tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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