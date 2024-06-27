Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Çekya-Türkiye karşılaşmasını izledi - Son Dakika
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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Çekya-Türkiye karşılaşmasını izledi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin EURO 2024 Çekya-Türkiye karşılaşmasını izlediği anları paylaştı. A Milli Takımın galibiyet golüne sevinen askerler, Türkiye lehine tezahürat yaptı.

27.06.2024 01:16
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Çekya- Türkiye karşılaşmasını izlediği anları paylaştı.

Bugün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, EURO 2024 Çekya-Türkiye karşılaşmasını izledi. Milli Savunma Bakanlığı, A Milli Takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada Cenk Tosun'un galibiyet golüne sevinen askerlerin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları. Her zaman bir ve beraberiz" ifadeleri kullanılırken, galibiyet golüne sevinen askerler golün ardından ise Türkiye lehine tezahürat yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Çekya-Türkiye karşılaşmasını izledi - Son Dakika

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