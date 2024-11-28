Azerbaycan ve Düzce Üniversiteleri İşbirliği Yapacak

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Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi öğrenci değişim programları, ortak projeler ve iş birliği imkanlarr başta olmak üzere farklı konularda işbirliği yapacak.

Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Eyyubov ile Sürekli Gelişim ve Bölgesel İnovasyonlar Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Asım Memmedov, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ile Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram da yer aldı.

Öğrenci değişim programları, ortak projeler ve iş birliği imkanları başta olmak üzere farklı konuların görüşüldüğü ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE