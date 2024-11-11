Azim Dolu Simitçi: Hüseyin Engel - Son Dakika
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Yerel

Azim Dolu Simitçi: Hüseyin Engel

Azim Dolu Simitçi: Hüseyin Engel

Eskişehir'de kaza sonrası kolunu kaybeden Hüseyin Engel, simit satarak ailesini geçindiriyor.

11.11.2024 09:47
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Eskişehir'de 31 yıl önce sol kolunun büyük bölümünü iş kazasında kaybeden Hüseyin Engel, sattığı simitle ailesinin geçimini sağlarken azmi ile takdir topluyor.

Eskişehir'de 1993 yılında çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonrası sol kolunun bir kısmını kaybeden Hüseyin Engel, 10 yıldır simit satıyor. Hayattan umudunu ve azmini hiç yitirmeyen Engel, çevresine örnek oluyor. Tek eliyle sabah saat 6'da simit satışına başlayan Engel, 2 çocuğunu sattığı simitlerle yetiştirip, evini geçindiriyor. Hüseyin Engel, çevresindeki esnaf tarafından sevilirken umutsuz insanlara tavsiyeler veriyor.

"Hiç umudumu yitirmedim"

Yaşadıkları hakkında konuşan Hüseyin Engel, "10 yıldan beri simitçilik yapıyorum, simit satıyorum. 1993'te kaza geçirdim, sol kolumu kaybettim. Fabrikada çalışırken kolum makinenin arasında, öyle olunca kestiler. Zor oldu ama hayat, mücadele devam ediyor. Hiç umudumu yitirmedim, devamlı mücadele ettim. Simit satarak ekmek paramı kazanıyorum. Mecbursun, hayat onu gösteriyor. Halkımız çok iyi, insanlar duyarlı. Ben halktan memnunum, devamlı yardımcı oluyorlar. Bir kızım var ve oğlum var. Ben evimi geçindirip onlara yardımcı oluyorum. Esnaf da çok iyi, duyarlılar ve yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar, onlara teşekkür ederim. Sabah 06.00'da geliyorum, akşam 18.00'da gidiyorum. Yani 12 saat çalışıyorum. Takdir eden de var etmeyen de var. Herkesin kendi iradesine kalmış" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azim Dolu Simitçi: Hüseyin Engel - Son Dakika

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