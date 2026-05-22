Azimle Öğretmenlik Hayalini Gerçekleştirdi
22.05.2026 09:56
Münevver Akkeçeci, 42 yaşında 20. KPSS'de başarıyla öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi.

Mersin'de öğretmenlik hayalinden vazgeçmeyen 42 yaşındaki Münevver Akkeçeci, 20'nci kez girdiği KPSS'de başarı sağlayarak yıllarca usta öğretici olarak görev yaptığı Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'ne öğretmen olarak atandı. Azim dolu hikayesiyle dikkat çeken Akkeçeci, yaklaşık 1 yıldır hayalini kurduğu mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

42 yaşındaki Münevver Akkeçeci'nin öğretmenlik hayali yıllar süren azimle gerçeğe dönüştü. Akkeçeci, Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi Teknolojileri Öğretmenliğini bitirdi, stajını da Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaptı. Ancak hayalini kurduğu öğretmenlik görevine hemen başlayamadı. Bir süre özel sektörde tekstil alanında çalışan Akkeçeci, 2011 yılında Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici olarak göreve başladı. Koruyucu aile olan ve 6 yaşında bir kız çocuğu bulunan Akkeçeci, 14 yıl boyunca usta öğretici olarak görev yaparken öğretmen olma hedefinden hiç vazgeçmedi. Her yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren Akkeçeci, zaman zaman umudunu kaybetse de hedefinden kopmadı. Tam 20'nci denemesinde başarıya ulaşan Akkeçeci, 2025 yılında yıllarca görev yaptığı Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'ne bu kez giyim üretim teknolojileri öğretmeni olarak atandı. Yaklaşık 1 yıldır aynı kurumda öğretmenlik yapan Akkeçeci, hayalini kurduğu mesleği artık resmi olarak sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"20'nci KPSS'ye girişimle KPSS'yi kazandım"

Öğretmenlik yolculuğunu anlatan Akkeçeci, mezuniyetinin ardından farklı alanlarda çalışsa da hedefinin değişmediğini belirtti. Akkeçeci, "2005 Gazi Üniversitesi mezunuyum. 2004-2005 öğretmenlik stajımı Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaptım. 2005 ve 2010 yılları arasında bir tekstil firmasında çalıştım. 2011 yılında Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'ne usta öğretici olarak girdim. 14 yıl usta öğreticilik sürecim oldu. 14 yılın sonunda 20'nci KPSS'ye girişimle KPSS'yi kazandım ve 2025 yılında Olgunlaşma Enstitüsü'nde öğretmen olarak görevime devam etmekteyim" dedi.

"Olmak istediğim yerdeyim"

Yıllar boyunca KPSS'ye hazırlanmaktan vazgeçmediğini ifade eden Akkeçeci, öğretmen olacağına kalpten inandığını vurgulayarak, "20 yıl boyunca usta öğreticilik ve özel sektör deneyimlerim oldu ama KPSS'yi hiçbir zaman bırakmadım. Az ya da çok çalışarak her yıl KPSS'ye girdim. Kalbimle sürekli inanıyordum kazanacağıma ve en sonunda oldu. Şu an çok mutluyum çünkü hayatım boyunca yaşamam gereken evreleri tamamlamış hissediyorum. Olmak istediğim yerdeyim" diye konuştu.

"Hiç kimse umudunu kesmesin"

Sınava hazırlanırken kendisini geliştirmeye de önem verdiğini anlatan Akkeçeci, zaman zaman umudunu kaybettiği anlar yaşasa da yeniden motive olduğunu söyledi. Akkeçeci, "Ara ara umudumu çok kestiğim dönemler oldu. Yani, her zaman kendime şunu ilke edindim, dedim ki bol bol kitap okuyup genel kültürümü geliştirmeliyim diye düşündüm ve bunu da KPSS'ye yansıtmaya çalıştım açıkçası. Hiç kimse umudunu kesmesin. Kalbinizin köşesinde mutlaka bu sınavı kazanmaya dair bir umut oluyor. Ben 20 yıl boyunca bu umudu taşıdım ve şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

