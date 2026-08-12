Baba Mesleği Simitçilikte 45 Yıl - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba Mesleği Simitçilikte 45 Yıl

Baba Mesleği Simitçilikte 45 Yıl
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Susam, Eskişehir'de 45 yıldır simit yaparak babasının mesleğini sürdürüyor.

Eskişehir'de baba mesleğini 45 yıldır sürdüren simit ustası Selçuk Susam'ın soyadının mesleğiyle bütünleşmesi, müşterilerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de doğup büyüyen ve ata mesleği simitçiliği yarım asra yakın süredir aralıksız sürdüren 59 yaşındaki simit ustası Selçuk Susam, hem mesleğine olan bağlılığı hem de soyadıyla dikkat çekiyor. Babasının da fırıncı olduğunu ve mesleği küçük yaşlarda aile büyüklerinden öğrendiğini ifade eden usta, fırındaki 300 derecelik sıcaklığa aldırış etmeden ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

"Vergi dairesinde soyadımı 'simidin susamı' diye açıklıyorum"

Soyadının "Susam" olması nedeniyle resmi dairelerde ve günlük yaşamda sık sık tebessüm ettiren diyaloglar yaşadığını aktaran simit ustası Selçuk Susam, "Doğma büyüme Eskişehirliyim. 59 yaşındayım ve yaklaşık 45 senelik ustalığım var. Meslek babadan gelme. Soyadım Susam olduğu için resmi işlemlerde bazen karışıklık yaşanabiliyor. Mesela vergi dairesine para yatırmaya gittiğimde 'Susam' diyorum, yanlışlıkla 'Susan' yazmasınlar diye 'Simidin susamı' şeklinde açıklamak zorunda kalıyorum. Ancak o zaman doğru yazıyorlar" dedi.

"Sıcakmış, soğukmuş demeden severek yapıyoruz"

Mesleğin zorluklarına rağmen işini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayan tecrübeli usta Susam, yaklaşık 300 dereceye ulaşan fırın sıcaklığının kendisini yıldırmadığını belirtti. Yaz-kış demeden tezgah başında olduğunu ifade eden usta Selçuk Susam, "Biz bu işi severek yapıyoruz. Yıllardır bu fırının başındayım. Bizim meslekte 'yok sıcakmış, yok soğukmuş' olayı olmaz, şartlar ne olursa olsun üretim devam eder" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Selçuk, Simit, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baba Mesleği Simitçilikte 45 Yıl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:56:13. #7.13#
SON DAKİKA: Baba Mesleği Simitçilikte 45 Yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.