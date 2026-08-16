Babasından Örnek Mücadele

Konya'da 3 aylıkken fark edilen rahatsızlığı nedeniyle yıllardır özel bakıma ihtiyaç duyan oğlunun hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden baba, yıllar önce kendi imkanlarıyla yaptığı düzenekleri oğlunun büyümesiyle birlikte geliştirdi. "Allah'ın emaneti" dediği oğluna ömrünün sonuna kadar bakacağını söyleyen baba, "Gerçekten örnek olabildiysem başka bir şey istemem" dedi.

Konya'da yaşayan 54 yaşındaki Ramazan ile Hacer Sert çifti, 1997 yılında dünyaya gelen ikinci çocukları Muhammed'in başını tutamadığını fark etti. Aile, yaklaşık 3 yıl boyunca hastane ve doktorlar arasında gidip gelirken, Muhammed'e beyin felci tanısı konuldu. Fizik tedavi sürecinin ardından rehabilitasyon merkezlerine götürülen Muhammed'in bakımını ailesi evde sürdürmeye başladı. Emekli olduktan sonra bakım sürecinin büyük bölümünde oğlunun yanında olduğunu dile getiren baba Ramazan Sert, "Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz, gerçekten çok zor bir şey. Bazen hakkından bile gelemediğimiz zamanlar oluyor. Eşimle beraber, kaldırmasında, indirmesinde birbirimize destek oluyoruz. Ben çalışırken akşamları yardımcı olabiliyordum. Şimdi emekli oldum. 6 seneden beri ben de dört duvar arasında böyle yardımcı oluyoruz birbirimize. Devamlı destek oluyoruz kaldırırken, indirirken ve bu gibi şeylerde devamlı yardım ediyoruz. Çünkü boyu benim boyumda, çocuk sıkıntılı, kalkması zor. Belinde platin var, kalçadan boynuna kadar. Bir de kastığı zaman hiç yetmiyor oturmuyor. Oturttuğumuz zaman sandalyesine her tarafını bağlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü kastığı için oturamıyor, aşağıya düşüyor. Arabaya bindirirken kapıdan bindiremiyoruz kastığı için dik oluyor. Bagajdan bindiriyorum. Bagaja yatak yaptım. Oradan sokuyoruz, oradan çıkarıyoruz" dedi.

"Geçmişte hastanede rehin kaldık zor çıkardık para istediler"

Geçmişte sağlık hizmetlerine ulaşmanın daha güç olduğunu belirten Ramazan Sert, 45 gün fizik tedavi gördüklerini ve bu süreçte hastaneden çıkmakta da zorlandıklarını ifade etti. Sert, "O zamanlar sağlık sektörü çok zorlu alandı. Eczaneler ayrı, hastaneler de ayrı problemler yaşıyorduk o zaman. Fizik tedaviye gittik 45 gün yattık. Hastanede rehin kaldık. Zor çıkardık, para istediler, bulduk bir şekilde çıkardık ama şimdiki sağlık sektörü çok farklı. Evde hizmete kadar, Allah razı olsun eve geliyorlar. Dün geldiler mesela baktılar, gittiler. Çok rahatsızdı geldiler, baktılar, gittiler eve kadar geliyorlar. Çok farklı eskiye bakınca şimdiki sağlık sektörü otel gibi aynı. Hastaneye gidiyorsun, otel gibi koca koca odalarda tek oda, tek yatak" şeklinde konuştu.

"Allah'ım güç ve kuvvet verdiği sürece bakacağım"

Oğlu için geliştirdiği düzenekler hakkında konuşan Sert, "Çocuk içeride devamlı yatıp duruyordu. Bir koltuk aklıma geldi, gittim mobilyacılardan bir tahtayı kestirdim, ona dört teker taktırdım. Pencerenin yanına koydum o da güzel oldu hakikaten. Çocuk dışarıyı da seyrediyor bu koltuk sayesinde. Sonra da bu ayakta dikelme düzeneğini 2000'lerde medikalcilerden tavsiye ettiler. O zaman profildendi çok para istediler, imkanımız da yoktu gerçekten çok sıkıntılı günlerimiz geçti. Paramız yoktu, bunu oradan gördüm o zamandan başladı bu serüven, küçük hayalim onu da yaptım. Muhammed büyüdükçe de yükselttim. Her iki-üç senede ben de bunu yeniledim yeniledim en sonunda buraya geldi, burada kaldı artık. Ben sonuna kadar, Allah'ım güç ve kuvvet verdiği sürece bakacağım. Çünkü Allah'ın emaneti bu çocuk, bana vermiş bir emanet, bakmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"Yardım istemiyoruz biz kendimize yetiyoruz"

Teklif edilen yardımları kabul etmediğini anlatan Sert, "İnternetten, sağdan soldan mesela çok dualar da ediyorlar, 'örnek baba' diyorlar. Gerçekten örnek olabildiysem başka bir şey istemem zaten. Ben ne parasındayım, ne pulundayım. Benim bir maaşım var, Muhammed'in de bakım maaşı var o bize yetiyor. Allah bereket versin. Yardım etmek isteyenler de çok, Allah razı olsun hepsinden. Yurt dışından mesajlar geliyor. 'IBAN gönder, yardım etmek istiyorum' diyorlar. Biz yardım istemiyoruz yani biz kendimize yetiyoruz. Allah razı olsun hepsinden düşünmeleri yeter" diye konuştu.