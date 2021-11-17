Üye Girişi
Babasının çırak olarak verdiği mesleği 59 yıldır devam ettiriyor - Son Dakika

Babasının çırak olarak verdiği mesleği 59 yıldır devam ettiriyor

17.11.2021 00:57
Babasının çırak olarak verdiği mesleği 59 yıldır devam ettiriyor

Konya'da 59 yıl önce babası tarafından marangozluğa çırak olarak verilen Muzaffer Büyüközkan, 59 senedir fırın küreği üretiyor.

Konya'da 59 yıl önce babası tarafından marangozluğa çırak olarak verilen Muzaffer Büyüközkan, 59 senedir fırın küreği üretiyor. Büyüközkan, mesleğe rağbet eden gencin olmadığını ve kaliteli ağaç ürünleri bulamadıklarını söyledi.

Konya'nın en eski fırın küreği imalatçılarından birisi olan 72 yaşındaki Muzaffer Büyüközkan, oğluyla birlikte mesleğini sürdürüyor. 59 yıldır gürgen ağacından fırın küreği imalatı ile uğraşan Büyüközkan, mesleğe rağbet edenin azaldığını, yapanın da kalmadığını söyledi. Fırın küreği imalatı işine nasıl başladığını anlatan usta Büyüközkan, "İlkokulu bitirdikten sonra bir yıl da ortaokula gittim. Fakat ağacı çok sevdiğim için, ben dedim sanata gideceğim. Babam beni 1962 yılında marangozluğa verdi. İşte o günden beri ağaçla uğraşıyoruz. Daha önce başka işler yapıyorduk, şu anda 30 seneye yakın ağırlıklı olarak fırın küreği yapıyoruz. Buna benzer üniversitedeki talebelere yapılacak işlerinde kullanılması için malzemeler yapıyoruz. Sini, oklava, baston gibi şeyler yapıp, satıyoruz" dedi.

"Mesleğe rağbet eden azaldı, yapan da kalmadı"

Mesleğe gençlerin rağbet etmediği ve çırak bulamadıklarını vurgulayan Muzaffer Büyüközkan, "Mesleğe rağbet eden azaldı, yapan da kalmadı. Onun için biz şu anda rağbetteyiz, işimiz iyi şükür elhamdülillah. Çırak da bulamıyoruz, bu işi yapmaya hevesli bir çocuk gelmiyor. Benim kendi çocuğum var, onunla beraber çalışıyoruz şimdilik. Ayakta kaldığımız müddetçe devam edeceğiz nasip olursa. Benden sonra çocuğum var o devam edecek. Ama ondan sonra ne olur bilemem" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır mesleğini severek yapan ve şuan mesleğindeki zorlukları aktaran 59 yıllık fırın kürek ustası Büyüközkan "Şu anda meslekte bizim için en zor olan kalite ağaç bulmak. Maalesef yakıldı, yıkıldı, kesildi. Birçok ağaç yurt dışından geliyor. En büyük sıkıntımız kaliteli ağaç bulmak. Bizim kullandığımız ağaçlar en kalitelisi olmak zorunda. Sıradan bir ağacı kullanamayız, olmaz. Çünkü malzememiz çok ince olduğu için, bir de ateşin içine giriyor fırına dayanmıyor. Onun dışında fazla bir sıkıntımız yok. Ağaç bulursak küreğimizi yurt dışına dahi gönderiyoruz. Fakat iyi ağaç bulamıyoruz" diye konuştu.

Küreğin yapılış aşamalarını anlatan Büyüközkan "Ağaç biçiliyor, kuruyor, inceltiliyor, eğilen eğiliyor kalanlarını kullanıyoruz. Ondan sonra burada sapını takıyoruz. Zımparalıyoruz, temizliyoruz ve müşteriye veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Babasının çırak olarak verdiği mesleği 59 yıldır devam ettiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular 01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri 00:50 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak 00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine yanıt: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin 00:07 Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine yanıt: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı 23:00 Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir 22:22 Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Son Dakika Haberleri
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
00:13 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini paylaştı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz
23:50 50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?
23:34 A Milli Takım'a nefes olmaya devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi         
00:56
Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
00:49
Cizre'de Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Cizre'de Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi         
00:30
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş         
23:13
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 01:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: Babasının çırak olarak verdiği mesleği 59 yıldır devam ettiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement