Bacaya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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Bacaya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Osmaniye'de bir evin soba borusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kurtarıldı. Aileye, benzer durumların yaşanmaması için bacanın üzerinin kapatılması önerildi.

14.02.2025 10:18  Güncelleme: 10:21
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Bacaya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince soba borusu sökülerek kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de bacaya düşüp soba borusu içerisinde sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mevlana Mahallesi 17006 sokakta tek katlı evde oturan bir vatandaş, sabah saatlerinde sobayı yakmak istediği sırada boruların içinden bir ses geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istenmesi üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından, evde bakımı yapılan iki yavru köpekten birinin bacadan girdiği ve boruların içinde sıkıştığı belirlendi. İtfaiye erleri, sobanın borularını sökerek, içerisinde sıkışan yavru köpeği çıkartılar. Herhangi bir saklık sorunu bulunmayan yavru köpek, yapılan müdahalenin ardından aileye teslim edildi. Ayrıca aileden, bu tür sorunlarla tekrar karşılaşılmaması için baca üzerinin tel ile kapatması istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bacaya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika

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