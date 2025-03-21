BAE, ABD'ye 1,4 Trilyon Dolar Yatırım Taahhüt Etti

Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üst düzey yetkililerinin Başkan Donald Trump ile görüştükten sonra ABD'ye 10 yıllık 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) politikasıyla ülkeye yeni yatırım çekmeye devam ediyor. Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üst düzey yetkililerinin Başkan Trump ile görüştükten sonra ABD'ye 10 yıllık 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini bildirdi. Beyaz Saray yetkilisi, BAE'nin yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve üretim alanlarında ABD ekonomisine yaptığı mevcut yatırımları "önemli ölçüde artıracağını" söyledi. - WASHINGTON