Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yılında, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar tek yürek, tek bilek oldu.

16.07.2024 01:18  Güncelleme: 01:20
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yılında, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar tek yürek, tek bilek oldu.

Garnizon Şehitliğinin ziyaret edilmesinden sonra, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu. Okunan mevlidin ardından Hükümet Konağı önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" mehter takımı eşliğinde gerçekleşti. Protokol ve vatandaşlar, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan programda ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterileri yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "15 Temmuz; devlet içine sızmış, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir" dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, "15 Temmuz'da herkes gördü ki asil kanlarıyla suladıkları bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmeyen ve demokrasiye göz diken kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk milleti büyük ve asil bir millettir. Türk tarihi zaferler tarihidir. 15 Temmuz 2016'da verilen mücadele ve cansiparane bir duruş, tarihte hak ettiği yeri almıştır" diye konuştu.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milletin Zaferi" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ertürkmen tarafından verildi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitaben gerçekleştirdiği konuşma, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programı, ilahiler, şiirler, dualar ve saat 00.13'te tüm camilerden okunan sala ile devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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