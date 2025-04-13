Bafra\'da \'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk\' Mitingi Düzenlendi

İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla, Samsun'un Bafra ilçesinde "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitingi düzenlendi.

Bafra Sivil Toplum Platformu öncülüğünde organize edilen etkinlikte, toplumun birçok kesiminden vatandaş, siyasi temsilciler, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye yetkilileri bir araya geldi. Katılımcılar Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sessiz kalmamak adına sloganlar attı, dualar etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde sunuculuğu Bafra Hacı Salih Yıldız Camii İmam Hatibi Murat Topal yaparak zulmü kınadı.

Mitingde konuşan Bafra Sivil Toplum Platformu sözcüsü, Memur-Sen Bafra İlçe Başkanı Seçim Çalışkan, İslam dünyasına ve dünya kamuoyuna sert ifadelerle çağrıda bulundu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Çalışkan, "Sözlü kınamaların hiçbir karşılığı kalmamıştır. Artık sözün değil, fiili eylemin zamanı gelmiştir. İslam dünyasının kalbi Gazze kan ağlıyor. Siyonist katil terör örgütünün acımasız saldırıları karşısında sadece kınamalarla yetinilmesi kabul edilemez. Bu sessizlik zalimleri cesaretlendirmektedir. Artık birlik olma ve somut adımlar atma zamanıdır" dedi.

Konuşmasında, Gazze'de çocukların, kadınların, hastaların açlıkla sınandığını ve insanlık dışı bir zulüm yaşandığını vurgulayan Çalışkan, İslam ülkelerine diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesme çağrısında da bulundu.

Mitinge, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle tepkilerini ortaya koydu.

Konuşmaların ardından Bafra Çarşı Camii İmam Hatibi Hafız Osman Güleryüz'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in yaptırdığı dualarla program sona erdi. - SAMSUN