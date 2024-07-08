Bafra İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği 21. Geleneksel Mezunlar Buluşması

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Bafra İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (BAFİMDER) 21. Geleneksel Mezunlar Buluşması, okulun bahçesinde gerçekleştirildi.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sinop Alaaddin Camii Uzman İmam Hatibi Abdullah Ergin'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. BAFİMDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Muhammed Ocak, etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Ocak, "Dernek olarak sizlerin desteğiyle pek çok etkinliğe imza atıyoruz. Okuyan kardeşlerimize burs sağlayan derneğimiz, maddi imkanı olmayan pek çok kardeşimize hayırseverlerin de katkılarıyla desteklerine devam etmektedir" dedi.

Etkinlikte, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, mezunlarla ve davetlilerle duygularını paylaştı. Program, okul mezunu Özcan Bektaş'ın ilahileri ve pilav-tatlı ikramı ile devam etti.

Mezunlar, buluşma afişinin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bir sonraki yıl tekrar buluşma temennisiyle ayrıldı. - SAMSUN