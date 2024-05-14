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Bafra Ovası'nda "10. Çeltik Ekim Günü"

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda "Geleneksel 10. Çeltik Ekim Günü" gerçekleştirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinden sonra 2. sırada yer alan Bafra Ovası'nda tava sulama ve damlama sulama çeltik ekimi yapıldı. 49 kırsal mahallede çeltik yetiştiriciliği yapılan Bafra'da çeltik yetiştiriciliği 2007 yılında 50 bin 717 dekar iken, 2023 yılında bu rakam 135 bin dekar alana çıktı. 2023 yılında 107 bin ton çeltik üretimi gerçekleştirildi.

"Bafra, Samsun'da tarımın lokomotifi"

Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen "Geleneksel 10. Çeltik Ekim Günü", Emenli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Murat Çan'ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Türkiye'de çeltik üretimine baktığımızda 1 milyon 121 bin dekar alanda toplam 900 bin çeltik üretimimiz var. Türkiye'de Edirne ilimizden sonra en çok çeltik üretimi yapılan il Samsun. Toplam 194 bin dekar alanda 157 bin ton TÜİK rakamlarına göre 2023 yılında üretimimiz mevcut. Bafra, Samsun'da üretimin, tarımın lokomotifi durumda. Bu toplam ekilen çeltiğin yaklaşık 135 bin dekarı 107 bin tonla Bafra ilçemizde yapılmaktadır" dedi.

"Bafra Ovası'nın sulama sisteminin kapalı sisteme geçmesi için müracaatlarımız var"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bafra olarak biz tarım memleketiyiz, biz çiftçiyiz. Ama bununla birlikte iyi tarım uygulamaları noktasında, organik tarım uygulamaları noktasında çok güzel çalışmalarımız var. Özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği konusunda sulama tekniklerinin geliştirilmesi noktasında bazı raporlamalar yaptık, bunu bizim üstlerimize ifade ettik. Özellikle 1992 yılında yapılan Bafra Ovası'nın sulama sisteminin kapalı sisteme geçmesi için müracaatlarımız var. Açık kanal sistemiyle çalışıyoruz, tahliyemizi açık sistem üzerinden yapıyoruz. Üstlerimiz bu raporlarımızı kabul ettiği takdirde kapalı sisteme geçeceğiz. Çünkü artık DSİ tüm projeleri kapalı sistem üzerine geçiriyor. Vanayı tarla başına getiriyoruz, saatimizi kuruyoruz, suyun etkin ve tasarruflu kullanılması noktasında son derece faydalı bir sistem. Bafra olarak una geçmemiz gerekiyor. Çünkü artık su hem pandemi döneminde savaşlarla beraber ciddi manada petrolün de önüne geçmeye başladı. Özellikle temiz suya ulaşmada dünyada büyük sıkıntılar var. Bizler Bafra olarak çok şanslıyız. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak, Bafra'dan denize dökülüyor. Suya ulaşımımız çok kolay ama biz bu suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Damlama sistemi üzerinde çalışmalarımızı çeltik komisyonu olarak sürdürüyoruz, süründürmeye de devam edeceğiz. Artık belirli bir çiftçimiz özellikle eğimli alanlarımızda çeltik üretimini devam ettiriyor. Çünkü artık bunu benimsedi. Özellikle son yıllarda çeltiğin para etmesiyle eğimli arazilerde, orta kuşakta çiftçilerimiz bizim teşvikimize gerek görmeden kendileri çeltik ekiminde damlama sulama sistemine geçiyorlar. Bunun şöyle de bir faydası var: Akabinde ikinci ürün ekme şansımız var. Böylece çiftçimizin daha çok zenginleşmesini amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Kanalların ortadan kalmasıyla kapalı sisteme geçmemizle beraber, kanallarımız yaklaşık 10 bin dekarlık alanı kaplıyor, bin dekar tarım arazisine sahip olacağız. Bu projenin gerçekleşmesini bir vatandaş olarak, ilçe kaymakamı olarak özlemle bekliyorum. Daha çok zenginleşeceğiz. İyi tarım organik tarım ama artık ben buna akıllı kavşaklar yapılıyor, akıllı tarım aklımızı kullanmak zorundayız. Teknolojiyi tarımın içerisine sokmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yöresel kıyafetler giyerek çeltik tarlasına çeltik tohumlarını attı. Ardından çeltik alanına dron ile de çeltik tohumu atıldı. Etkinlik sonunda Bafra pirinci ile yapılan pilav davetlilere ikram edildi.