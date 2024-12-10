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Samsun Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2025 Mütevelli Heyeti üyeliği seçimi yapıldı.

Bafra SYDV Mütevelli Heyeti seçimi; Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesi, Türkiye Halk Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Huzurevi Yardımlaşma Derneği, Yardımsevenler Derneği Bafra Şubesi ve Bafra Umut Derneği'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, 2025 yılı Mütevelli Heyetine seçildi. - SAMSUN