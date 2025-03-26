Bafra Umut Derneği\'nden Cezaevine Yardım

Samsun Bafra Umut Derneği, Bafra T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlara giysi, ayakkabı, terlik, çocuk bezi ve oyuncak desteğinde bulundu.
Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "2009 yılında açılan cezaevine kütüphane ve kitap desteğiyle başladığımız yardımlarımız, cezaevinden talep geldikçe devam etmektedir. Bafra Umut Derneği'nin faaliyetlerine katkıda bulunan gönüllülerimize çok teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN
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