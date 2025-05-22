Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Türkiye Gençlik Ödülleri\'nde Gençlik Özel Ödülü\'nü Aldı

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, gençlere verdiği destek ve vizyoner projelerinden dolayı Türkiye Gençlik Ödülleri töreninde Gençlik Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Gençlik Derneği'nin gençliğe umut veren projesi Türkiye Gençlik Ödülleri, 15'inci yılında da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri Töreni'nde sanat, iş ve medya dünyasının genç isimleri bir araya geldi. Farklı alanlarda başarı gösteren isimler, halkın oylarıyla seçilerek ödüllerini aldı.

Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz

Farklı kategorilerin yer aldığı ödül töreninde gençlere yönelik örnek ve vizyoner projelere imza atan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da Gençlik Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Bağcılar'ın gençleri adına aldıklarını söyleyen Yıldız, "Her zaman gençlerin yanında olmaya, onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL