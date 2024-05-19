Bağcılar Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağcılar Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutladı

Bağcılar Belediyesi 19 Mayıs\'ı Kutladı

Bağcılar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, gençlerin ülkeyi daha ileri götüreceğini vurguladı.

19.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve sonrasında bizlere armağan edilen ülkemizi, gençlerimizin omuzlarında yükseltmeye devam ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi ve çocuklarımız özelinde çok anlamlı ve özel programlar yapıyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde tören düzenlendi. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler ve sporcular, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlama töreninde gençler, çocuklar ve sporcular kortej yürüyüşü yaptı. Mehteran takımının da gösteri yaptığı törende ayrıca çeşitli branşlarda ödül kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı ülkemizin geleceği olarak görüyoruz, inşallah ülkemizi daha ileri götürecek bir nesil yetiştiriyoruz"

Bugünün çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem protokolümüz hem gençlerimizle birlikte kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve sonrasında bizlere armağan edilen ülkemizi, gençlerimizin omuzlarında yükseltmeye devam ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi ve çocuklarımız özelinde çok anlamlı ve özel programlar yapıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti döneminde de gençlere yönelik çok özel ve anlamlı işler yapıldı. Bunların devamlılığını hükümetimiz devam ettiriyor. Bizler de buna entegre olacak şekilde ilçemiz özelinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ülkemizin geleceği olarak görüyoruz, inşallah ülkemizi daha ileri götürecek bir nesil yetiştiriyoruz" dedi.

"Bir genç ve aktif sporcu olarak çok özel bir gün"

Törende konuşan Burcu Tandoğan, "Çok güzel, Gençlik ve Spor Bayramı bizim günümüz. Bir genç ve aktif sporcu olarak çok özel bir gün. Ata'mızı andığımız bir gün. Gösterimizi yapmaya geldik, tekrar sporcu ve genç olduğumuzu anmaya geldik. Çok heyecanlıyız. Tüm gençlere ve Atatürk'ü Anma gününde sporcularımıza Allah'tan yardımcılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu günü bize armağan ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz"

Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını söyleyen Avrupa Şampiyonu engelli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise, "Bando ekibi ile yürüyüş yaptık, çok güzeldi. Heyecan vericiydi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun tüm gençlerin ve bu günü bize armağan ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Abdullah Özdemir, 19 Mayıs, Bağcılar, Gençlik, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
10:13 Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler! Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede
10:10 Özel hastanede skandal Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar Özel hastanede skandal! Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 14:51:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement