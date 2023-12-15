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Bağcılar Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'na layık görüldü - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'na layık görüldü

Bağcılar Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'na layık görüldü. Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Bağcılar Belediyesi Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası\'na layık görüldü
15.12.2023 - 14:18,  Güncelleme: 14:24
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Bağcılar Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası olmaya layık görüldü. Markayı almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Yerel yönetimlerde iyi ve demokratik yönetişim bir standart haline gelmesini amaçlayan ve Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markaları" belli oldu. Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde Avrupa Konseyi, Argüden Yönetişim Akademisi ve Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) tarafından organize edilen ödül töreni, 14 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez 2022 yılında verilen Marka, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Bir yıl boyunca geçerli olan ve yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak görülen Marka, Avrupa Konseyi'nin belirlediği 12 Demokratik İyi Yönetişim ilkesi çerçevesinde verildi. Bu kapsamda şeffaflıktan sürdürülebilirliğe, yetkinlikten verimliliğe, hesap verebilirlikten insan haklarına, değişime açık olmaya kadar birçok kriter yer aldı. Belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan programda Bağcılar Belediyesi de 1992 yılından bu yana yönetişim uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği Halk Meclisleri, Gönüllü Meclisler, Halk Görüşleri, Kent Konseyi gibi katılım platformlarının yanı sıra İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İPEK) ve Fikir Bağı uygulamalarının desteklendiği bir kurumsal yönetişim yaklaşımı ile 2023 yılında Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı alan 6 belediyeden biri oldu.

"Yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Markayı almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, iyi yönetişim ilkelerini benimseyerek, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsedik. Bu sayede, vatandaşlarımızın belediye yönetimine daha fazla katılımını sağladık. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışmalarımızın doğru bir şekilde yürütüldüğünün göstergesidir" dedi.

Marka belgesini belediye adına Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Selçuk Güldüler aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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