Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Barista Eğitimi Alan Kadınlar İşe Başladı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Barista Eğitimi Alan Kadınlar İşe Başladı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi\'nde Barista Eğitimi Alan Kadınlar İşe Başladı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 2 aylık barista eğitimini tamamlayan kadınlar, belediye bünyesinde hizmet veren Bağ-Kafe'de barista olarak işe başladı.

25.07.2024 11:36  Güncelleme: 11:42
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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 2 aylık barista eğitimini tamamlayan kadınlar, belediye bünyesinde hizmet veren Bağ-Kafe'de barista olarak işe başladı.

Bağcılar Belediyesi, farklı alanlarda meslek edinmek isteyen vatandaşlar için verdiği teorik ve uygulamalı meslek eğitim kurslarına devam ediyor. Bu çerçevede en son açılan barista kursu da yoğun ilgi görüyor. Özellikle sayıları her geçen gün artan kafelerde çalışmak için kursta eğitim alıyor.

2 aylık program düzenlendi

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak verilen 2 aylık programda "Barista-Servis Elemanı-Mutfak Hazırlık Personeli Eğitimi" düzenlendi. Bu barista eğitimini tamamlayan 3 kursiyer de yine Bağcılar Belediyesi'ne bağlı Bağ-Kafe'de işe başladı.

İş başvurusunda bulunduk

Sürecin iyi geçtiğini belirten 19 yaşındaki İlayda Akdoğan, "Lise mezunuyum. 2 aylık bir barista eğitimi aldık. Süreç bizim için iyiydi. İş Sağlığı Güvenliği ve Hijyen Eğitimi aldım. Kahve sunumları, kahve hakkında bilgilerimiz oldu. İşe başlama sürecinde 2 haftalık bir eğitimimiz oldu. Şef ve müdürlerimiz tarafından değerlendirildik. Daha sonra olumlu geri dönüş alıp iş başvurusunda bulunduk. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e bize iş olanağı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Burada çalışmaktan çok memnunum

25 yaşındaki İpek İnen ise "Kurs eğitimimiz 2 ay sürdü. Süreç uygulamalı olarak geçti, uygulamalar yaptık. Kahve üzerinden denemeler yaptık. İşe başlama sürecinde 2 hafta uygulamalı bir sürecimiz oldu Bağ Kafe'de. Burada çalışmaktan çok memnunum" diye konuştu.

Hem şefimiz hem müdürümüz gözlemledi

33 yaşındaki 2 çocuk annesi Elif Şahan ise şunları söyledi: "Bu 2 aylık süreçte biz ilk olarak kahvenin tarihi ana vatanını öğrendik. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği, hijyen hakkında uygulamalı eğitimler aldık. Teorik ve uygulamalı eğitimler aldık. Biz bu eğitim sürecinde Bağ Kafe'de 2 haftalık bir uygulamalı eğitim aldık. Uygulamalı eğitimde hem şefimiz hem de müdürümüz tarafından gözlemlendik. Daha sonra uygulamalı eğitim bittikten olumlu yönde geri dönüş aldık. Bu süreçte işe başlamış olduk". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Barista Eğitimi Alan Kadınlar İşe Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Barista Eğitimi Alan Kadınlar İşe Başladı - Son Dakika
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