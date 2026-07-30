Bağcılar Belediyesi’nin Dijital Şehir İkizi Platformu, uluslararası "İyi Uygulama" olarak yayımlandı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle Bağcılar Belediyesi tarafından geliştirilen Dijital Şehir İkizi Platformu, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen Connective Cities ağı tarafından uluslararası "Good Practice (İyi Uygulama)" olarak yayımlandı.

Bağcılar Belediyesi'nin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen Dijital Şehir İkizi Platformu, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Platform, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden Connective Cities ağı tarafından örnek uygulama olarak seçilerek "Good Practice (İyi Uygulama)" yayınına dönüştürüldü.

Uluslararası oturumla başlayan süreç

Süreç, Connective Cities tarafından düzenlenen "Insight Session: Digital Twins for Risk-Informed Municipal Development" başlıklı uluslararası çevrim içi bilgi paylaşım oturumuyla başladı. Bağcılar Belediyesi, 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 50 belediye temsilcisi, uzman ve paydaşın katıldığı etkinlikte Dijital Şehir İkizi Platformu'nu tanıttı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sunumda platformun yapay zeka destekli şehir yönetimi, veri temelli karar destek mekanizmaları, dijital şehir ikizi teknolojileri ve afetlere dirençli kent yaklaşımı kapsamındaki uygulamaları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Uluslararası katılımcıların büyük ilgi gösterdiği platform kapsamında farklı ülkelerden belediyeler de bilgi paylaşımı ve muhtemel iş birlikleri için Bağcılar Belediyesi ile iletişime geçti.

Uluslararası "Good Practice" olarak dokümante edildi

Insight Session oturumunun ardından Connective Cities editörleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Bağcılar Belediyesi'nin Dijital Şehir İkizi Platformu ayrıntılı şekilde dokümante edilerek uluslararası "Good Practice (İyi Uygulama)" yayını haline getirildi. Hazırlanan çalışma, Connective Cities'in resmi internet sitesinde yayımlanırken, Temmuz 2026 Connective Cities Uluslararası Bülteni'nde de yer aldı. Böylece Bağcılar Belediyesi'nin dijital şehircilik alanındaki çalışmaları, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel yönetimlerin erişimine açılarak uluslararası ölçekte örnek uygulamalar arasında yerini aldı.

Yapay zeka ve afetlere dirençli şehir yaklaşımıyla dikkat çekti

İSTKA desteğiyle geliştirilen Dijital Şehir İkizi Platformu; yapay zeka destekli analiz kabiliyetleri, üç boyutlu şehir modeli, veri temelli karar destek mekanizmaları ve afetlere dirençli şehir yönetimi yaklaşımıyla uluslararası düzeyde dikkat çekti. Platform, şehir yöneticilerine karar alma süreçlerinde güçlü analiz araçları sunarken; risk yönetimi, afet hazırlığı, sürdürülebilir şehir planlaması ve dijital belediyecilik alanlarında da yenilikçi çözümler sunuyor.

Yeni uluslararası iş birliklerinin kapısını açtı

Yayının ardından Connective Cities yetkilileri, Insight Session kapsamında başlayan uluslararası temasların sürdürülmesine destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Bağcılar Belediyesi'nin farklı ülkelerdeki belediyelerle geliştireceği iş birliklerine katkı sunabileceklerini ifade etti.

"Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanıyoruz"

Akıllı şehir çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha konforlu hale getirmek ve işlerini kolaylaştırmak için teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanıyoruz. Projelerimizin uluslararası platformlarda da destek görmesi ve başarılarımızın takdir edilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüm, yapay zeka, dijital şehir ikizi teknolojileri ve afetlere dirençli şehirler alanlarında uluslararası bilgi paylaşımını sürdürmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.