Bağcılar Bilim Şenliği'nde Yer Fıstığından Kahve İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağcılar Bilim Şenliği'nde Yer Fıstığından Kahve İkramı

Bağcılar Bilim Şenliği\'nde Yer Fıstığından Kahve İkramı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği'nde liseden öğrenciler, yer fıstığından yaptıkları kahveleri ziyaretçilere sunuyor. Etkinlikte, 107 okuldan 35 farklı proje tanıtılıyor ve katılımcılar kahvenin tadına bayıldıklarını belirtiyor.

11.10.2024 13:46  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği"nde liseli öğrenciler, konukları yer fıstığından yaptıkları kahvelerle karşılıyor. Ziyaretçiler, öğrencilerin yaptığı kahvenin tadını çok beğendiklerini ifade ediyorlar.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği" devam ediyor. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 107 okuldan öğrenciler, 35 farklı projenin tanıtımını yapıyor.

Evde de rahatlıkla yapılabilir

Projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise "Yer fıstığından elde edilmiş kahve üretimi" projesi oldu. Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, kurdukları stantta yer fıstığından kahve üretiyor.

Sütle birlikte pişiriliyor

Evde de rahatlıkla üretilebilecek olan kahveyi yapmak için yer fıstığı ve süt gerekiyor. Soyulan fıstıklar temizlenmiş halde öğütülerek kıvamlı hale getiriliyor. Yoğun aroma elde etmek için kavurulan fıstıklar daha sonra sütle pişirilerek kahveye dönüştürülüyor.

Tadına bakanlar çok beğendi

Kendi aralarında iş bölümü yapan öğrenciler, 10 dakika gibi kısa bir sürede kahveyi üretip şenliğe gelenlere ikram ediyorlar. Gençler, tadım yapan ziyaretçilerin yorumlarını almayı da ihmal etmiyor. İki gün içinde kahveyi deneyenlerin çoğunun beğendiği belirtildi.

Bütün gençler davetli

Bilim Şenliği'nin özellikle çocukların ve gençlerin bilimle iç içe olması, bilimin serüvenine katılmaları adına çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbul'daki gençlere davette bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, istanbul, Bağcılar, Tübitak, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar Bilim Şenliği'nde Yer Fıstığından Kahve İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar Bilim Şenliği'nde Yer Fıstığından Kahve İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.