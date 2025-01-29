Bağcılar'da Çocuk Şenliği ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili! - Son Dakika
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Bağcılar'da Çocuk Şenliği ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili!

Bağcılar\'da Çocuk Şenliği ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili!

Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için 24 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 100 ayrı aktivite sunan 'Çocuk Şenliği' düzenliyor. Ailelerin de katıldığı bu etkinlikte çocuklar hem eğlenip hem de sosyal deneyim kazanıyor.

29.01.2025 12:19  Güncelleme: 12:22
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Bağcılar'da çocuklar, iki haftalık yarıyıl tatilini Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Şenliği'nde 100 ayrı aktiviteyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için sürpriz bir çalışmaya imza attı. Bu amaçla birbirinden eğlenceli ve yararlı aktivitenin yer aldığı 'Bağcılar Çocuk Şenliği' düzenlendi. 24 Ocak Cuma tarihinde başlayan şenlik, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Şenlik 100 ayrı aktiviteden oluşuyor

Şenlik için Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki boş alana açık ve kapalı olmak üzere iki bölümden oluşan plato kuruldu. Platoda eğlenceli aktiviteler, yararlı atölye çalışmaları ve heyecanlı gösterilerden oluşan 100 ayrı kategoride etkinlik var.

Eğlenceli ve yararlı zaman geçiriyorlar

Minikler, Airhockey masası, Süngerbob oyun bahçesi, Kaplan zıp zıp evi, Donald Duck bahçesi, Transformers parkuru, korsan gemisi, atlı karınca ve benzeri etkinliklerle eğlenirken kum boyama, yüz boyama, sosis balon ve karikatür atölyeleriyle de yararlı zaman geçiriyor. Gün boyunca da kukla, Hacivat-Karagöz, Bubble Show, ile illüzyon gösterileri sahneleniyor.

Aileler çocuklarını yalnız bırakmadı

Bu mutlu anlarda aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Anne babalar kimi zaman alanda çocuklarına eşlik ederek oyunlar oynadı kimi zaman da onları uzaktan alkışlarıyla destekledi. Davetlilere patlamış mısır ve pamuk şekeri gibi ikramlarda da bulunuldu.

Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da çocuklarla bir araya gelip onların mutluluğuna ortak oldu. Miniklere oyunlarda eşlik eden Yıldız, onlarla fotoğraf da çekiliyor. Her zaman önceliği çocuklara verdiklerini söyleyen Yıldız, "Çocuklarımızın eğlenceli bir yarı yıl tatili geçirmeleri için böyle bir ortam sağlayalım istedik. İyi yaptığımızı düşünüyorum çünkü ilk günden beri kalabalık ve coşkulu bir şekilde geçiyor. Hem yararlı zaman geçiriyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Çocuklar bizim geleceğimiz onları en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Benzeri etkinliklerimiz yıl içinde devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Çocuk Şenliği ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili! - Son Dakika

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