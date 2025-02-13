Bağcılar'da Genç Mimar 1 Saatte İş Buldu - Son Dakika
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Bağcılar'da Genç Mimar 1 Saatte İş Buldu

Bağcılar\'da Genç Mimar 1 Saatte İş Buldu

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde 1 saatlik görüşme sonucunda iş sahibi olan mimar Emir Morkoç, 3 aylık iş arayışının ardından inşaat firmasında şantiye şefi olarak göreve başladı. Kariyer Merkezi, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek işsizlik sorununa çözüm sunuyor.

13.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
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Bağcılar'da 3 aydır iş arayan mimar Emir Morkoç (24), Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde bir saat süren görüşmenin sonucunda iş sahibi oldu. Bir inşaat firmasında şantiye şefi olarak göreve başlayan "Saat 16.00'da Kariyer Merkezi'ne başvuru yaptım. 16.30'da beni bir ofise yönlendirdiler. İş görüşmemiz başarılı geçti saat 17.00'de işe alındım. Ertesi gün de işe başladım" dedi.

Bağcılar Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kariyer Merkezi aracılığıyla iş arayanlar ile özel sektördeki işverenleri bir araya getirerek işsizlik sorununa çözüm sunmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi'ne internet üzerinden veya belediyeye gelerek başvuranlar, aradıkları işe kısa sürede kavuşuyorlar. İstihdam edilen vatandaşlardan sonuncusu ise 24 yaşındaki genç mimar Emir Morkoç oldu. Morkoç'un Kariyer Merkezi'nde yaptığı görüşme mutlu haberle sonuçlandı. Morkoç, Bağcılar'ın önde gelen inşaat firmalarından birinde şantiye şefi olarak çalışmaya başladı.

"Saat 16.00'da başvuru yaptım 17.00'de işe alındım"

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Morkoç, iş bulma sürecini şu şekilde anlattı: "3 aydır iş arıyordum ancak bulmakta zorlanıyordum. Belediyenin Kariyer Merkezi uygulamasını duydum ve başvurmak için belediyeye gittim. Açıkçası iş bulacağıma dair inancım yoktu. Saat 16.00'da Kariyer Merkezi'ne girip başvuru yaptım. 16.30'da beni bir ofise yönlendirdiler. İş görüşmemiz başarılı geçti saat 17.00'de işe alındım. Ertesi gün de işe başladım. Çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Arkadaşlara tavsiye ediyorum"

Morkoç'un çalıştığı inşaat firmasının sahibi Sedat Yıldırım ise "Devamlı personel ihtiyacımız oluyor ancak bulmakta zorlanıyorduk. Bağcılar Belediyesi'nin uygulaması sayesinde mimar ihtiyacımızı karşılamış olduk. Bir günde bize yardımcı oldular. İşçi ihtiyacı olan arkadaşlara tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Son bir yılda bin 312 kişi istihdam edildi"

İstihdama katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Kariyer Merkezimiz işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine imkan tanıyarak hayırlı bir olaya vesile oluyor. Son bir yıl içinde bin 312 kişinin iş sahibi olmasını sağladık. Kariyer yolculuğunda hemşehrilerimizin yanındayız. İnşallah Kariyer Merkezimiz daha güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürecek ve iş arayanların hedefledikleri işe kavuşmasına, işverenlerin de aradıkları nitelikteki çalışanı bulmasına aracılık edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Genç Mimar 1 Saatte İş Buldu - Son Dakika

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