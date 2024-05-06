Bağcılar'da Hıdırellez Coşkusu - Son Dakika
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Bağcılar'da Hıdırellez Coşkusu

Bağcılar\'da Hıdırellez Coşkusu

Bağcılar'da düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde konser, halay, yüz boyama gibi pek çok etkinlik yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklara oyuncak hediye etti.

06.05.2024 09:22  Güncelleme: 09:26
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Bağcılar'da Hıdırellez coşku ile kutlandı. Konser, halay, yüz boyama, yöresel oyunlar gibi pek çok etkinliğin yer aldığı etkinlikte Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir şenliğe gelen çocuklara oyuncak hediye etti.

Bağcılar Belediyesi ve Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, dernek yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konser, halay, yüz boyama, yöresel oyunlar yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir şenliğe eğlenmeye gelen çocuklara oyuncak hediye etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'ın göz bebeği Mahmutbey Mahallesi'ndeyiz. Baharın gelişini, Hıdırellez bayramını burada Mahmutbeyli hemşerilerimizle kutluyoruz. Mahmutbey Mahallesi Bağcılar'ın kurucu mahallelerinden bir tanesi. Bu gelenek neredeyse 100 yılı aşkın zamandır burada devam ediyor. Bizler de Mahmutbeyli hemşerilerimizle bu anlamlı ve güzel programda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hamdolsun çok güzel bir programda ve çok güzel bir kardeşlik ortamında baharın gelişine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu vesile ile ülkemizde de bu güzel bahar ayından daha güzelliklerin geleceği bir yaz dönemine hep birlikte geçmeyi diliyorum. Üç kez ateşin üstünden atladık, halayımızı çektik burada vatandaşlarımız ile bir arada olduk, selamlaştık. Ülkemize huzur ve esenlikler diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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