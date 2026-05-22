Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır"

Bağcılar Belediyesi'nin yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftler için açtığı 'Çeyiz Evi' projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla hayata geçirildi. Çiftler, buradaki yeni eşyalara ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Bağcılar Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere yönelik 'Çeyiz Evi' projesinin açılışını gerçekleştirdi. Demirkapı Mahallesinde hayata geçine 'Çeyiz Evie'nin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve iş insanları katıldı.

İhtiyaç sahibi yeni evlenecek çiftler için Çeyiz Evi'nde, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, banyo ve ev tekstili gibi ürünlerde belediyenin kendilerine tanımladığı Bağ-Kartlara yüklenen puanlarla alışverişlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Seçilen ürünler ise belediye tarafından adreslere teslim edilecek. Çeyiz Evi'nin vereceği diğer bir hizmet ise uzmanların katılacağı programlar sayesinde, çiftlere aile ve eş kavramı üzerine eğitimler olacak.

"Belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum"

Projenin çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Evlilik hazırlığında olan gençlerimize yönelik çok kıymetli bir çalışmanın açılışı için bir aradayız. Aslında hayatın her alanında ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, engellilerimizin yanında olan Bağcılar Belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çeyiz Evi'nin Bağcılar'ımıza, genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır. Aslında çeyiz hazırlığı da bu hazırlığın içinde ailelerin emeğini, büyüklerin duasını, toplumun dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip. Bu nedenle evlilik yolculuğunda olan gençlerimize sahip çıkmak oldukça kıymetli, çok değerli" diye konuştu.

"Aileyi merkeze koyan bir anlayışla hareket ediyoruz"

Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlattıkları 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu'nu yani evlilik kredisini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda özellikle evlenmek isteyen gençlerimize, 18-29 yaş arasındaki gençlerimize çok kıymetli bir destek hayata geçirmiş olduk. 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz için 250 bin TL olan bu desteği, 26-29 yaş için de 200 bin TL olarak güncelledik. Ayrıca 2 bin 46 firmayla da çeşitli anlaşmalar yaptık. Çeyiz Evi de bu anlamda önemsediğimiz bir proje. Zira evlilik kredisine giren gençlerimizin doğrudan buraya başvurup çeyiz desteği de alabileceği bir proje. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında İstanbul'da 24 bin 16 gencimiz fondan faydalandı. 211 bin 400 gencimiz de yararlanmaya hak kazandı Türkiye genelinde. Evlilik öncesi eğitim programlarımız var. Bu kapsamda 198 bin 534 gencimiz, evlenmeden önce bu krediye başvurduktan sonra iki günlük eğitim programına katılıyor. Yuva kurma yolunda gerekli rehberliği bakanlık olarak sağlıyoruz. Bağcılar, bütün aileleri merkeze alan çok kıymetli çalışmaları ve vizyoner projeleri hayata geçiren bir belediyemiz. Çalışmalarıyla her zaman ailelerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında" şeklinde konuştu.

"Gerçekleştirmek bize nasip oldu"

Projenin öneminden bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çok önemsediğimiz, önem verdiğimiz bir projemizdi. Benden önce Abdullah Özdemir Başkanımızın vaatleri arasında olan bir projeydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bu hafta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Hükümetimiz böyle bir karar aldı. Mayıs ayının bu haftası artık Aile Haftası olarak kutlanacak. Burada ilk başta Çeyiz Evi açtık ve çok yakın zamanda başladık. İhalelerini de bitirdik. Dört tane düğün salonumuz yapılıyor ve bu düğün salonlarını da ilk başta ihtiyaç sahibi ailelerimize temin edeceğiz. Kreşler yapıyoruz. 16 kreş hedefimiz vardı. Eylül itibarıyla eğitim öğretim yılına 9 tane kreşimizle başlayacağız. Evlatlarımız da bu kreşlerde eğitim görecekler. Her bakımdan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. 0-3 yaşla alakalı çocuk bakım merkezini de sayın bakanımız Bağcılar'a yapacak. İnşallah yerini biz temin edeceğiz, bakanlığımız üstlenecek" dedi. - İSTANBUL