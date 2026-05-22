Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır"
22.05.2026 20:53  Güncelleme: 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi'nin yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftler için açtığı Çeyiz Evi projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla hayata geçirildi. Çiftler, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine kadar birçok ürünü ücretsiz alabilecek.

Bağcılar Belediyesi'nin yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftler için açtığı 'Çeyiz Evi' projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla hayata geçirildi. Çiftler, buradaki yeni eşyalara ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Bağcılar Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere yönelik 'Çeyiz Evi' projesinin açılışını gerçekleştirdi. Demirkapı Mahallesinde hayata geçine 'Çeyiz Evie'nin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve iş insanları katıldı.

İhtiyaç sahibi yeni evlenecek çiftler için Çeyiz Evi'nde, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, banyo ve ev tekstili gibi ürünlerde belediyenin kendilerine tanımladığı Bağ-Kartlara yüklenen puanlarla alışverişlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Seçilen ürünler ise belediye tarafından adreslere teslim edilecek. Çeyiz Evi'nin vereceği diğer bir hizmet ise uzmanların katılacağı programlar sayesinde, çiftlere aile ve eş kavramı üzerine eğitimler olacak.

"Belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum"

Projenin çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Evlilik hazırlığında olan gençlerimize yönelik çok kıymetli bir çalışmanın açılışı için bir aradayız. Aslında hayatın her alanında ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, engellilerimizin yanında olan Bağcılar Belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çeyiz Evi'nin Bağcılar'ımıza, genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır. Aslında çeyiz hazırlığı da bu hazırlığın içinde ailelerin emeğini, büyüklerin duasını, toplumun dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip. Bu nedenle evlilik yolculuğunda olan gençlerimize sahip çıkmak oldukça kıymetli, çok değerli" diye konuştu.

"Aileyi merkeze koyan bir anlayışla hareket ediyoruz"

Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlattıkları 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu'nu yani evlilik kredisini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda özellikle evlenmek isteyen gençlerimize, 18-29 yaş arasındaki gençlerimize çok kıymetli bir destek hayata geçirmiş olduk. 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz için 250 bin TL olan bu desteği, 26-29 yaş için de 200 bin TL olarak güncelledik. Ayrıca 2 bin 46 firmayla da çeşitli anlaşmalar yaptık. Çeyiz Evi de bu anlamda önemsediğimiz bir proje. Zira evlilik kredisine giren gençlerimizin doğrudan buraya başvurup çeyiz desteği de alabileceği bir proje. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında İstanbul'da 24 bin 16 gencimiz fondan faydalandı. 211 bin 400 gencimiz de yararlanmaya hak kazandı Türkiye genelinde. Evlilik öncesi eğitim programlarımız var. Bu kapsamda 198 bin 534 gencimiz, evlenmeden önce bu krediye başvurduktan sonra iki günlük eğitim programına katılıyor. Yuva kurma yolunda gerekli rehberliği bakanlık olarak sağlıyoruz. Bağcılar, bütün aileleri merkeze alan çok kıymetli çalışmaları ve vizyoner projeleri hayata geçiren bir belediyemiz. Çalışmalarıyla her zaman ailelerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında" şeklinde konuştu.

"Gerçekleştirmek bize nasip oldu"

Projenin öneminden bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çok önemsediğimiz, önem verdiğimiz bir projemizdi. Benden önce Abdullah Özdemir Başkanımızın vaatleri arasında olan bir projeydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bu hafta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Hükümetimiz böyle bir karar aldı. Mayıs ayının bu haftası artık Aile Haftası olarak kutlanacak. Burada ilk başta Çeyiz Evi açtık ve çok yakın zamanda başladık. İhalelerini de bitirdik. Dört tane düğün salonumuz yapılıyor ve bu düğün salonlarını da ilk başta ihtiyaç sahibi ailelerimize temin edeceğiz. Kreşler yapıyoruz. 16 kreş hedefimiz vardı. Eylül itibarıyla eğitim öğretim yılına 9 tane kreşimizle başlayacağız. Evlatlarımız da bu kreşlerde eğitim görecekler. Her bakımdan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. 0-3 yaşla alakalı çocuk bakım merkezini de sayın bakanımız Bağcılar'a yapacak. İnşallah yerini biz temin edeceğiz, bakanlığımız üstlenecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:34:00. #7.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile kurmak, sevgi, sadakat ve sorumluluk üstüne yeni bir hayat kurmaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.