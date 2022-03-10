Bağcılar'da karla 24 saat mücadele edilecek - Son Dakika
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Bağcılar'da karla 24 saat mücadele edilecek

10.03.2022 00:57
Bağcılar'da karla 24 saat mücadele edilecek

İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında yapılan toplantıda ilçe sakinlerinin güveni ve huzuru için bir dizi önlem alındı.

İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında yapılan toplantıda ilçe sakinlerinin güveni ve huzuru için bir dizi önlem alındı. 24 saat görev yapacak olan belediye çalışanları, tuzlama, temizlik çalışmalarının yanında çay, çorba ikramı ve sokak hayvanları için de mama desteği verecek.

İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bağcılar Belediyesi Karla Mücadele toplantısı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda bir çalışma planı çıkarıldı. 46 araç ve 396 kişilik ekibin sahada olacağı ilçede belediye çalışanları, kendi görev alanlarında 24 saat mesai başında olacak. İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki bütün noktalarda kar küreme ve tuzlama faaliyetleri sürdürülecek. Sosyal medya üzerinden ve Çağrı Merkezi'ne gelen telefonla yardım isteyenlere el uzatılacak.

İhtiyaç sahiplerine el uzatılacak

Yolda kalanlar için metro çıkışları ve bağlantı yollarında çorba ve çay gibi yiyecek içecek ikramı yapılacak. Bu zor günde evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de süt, ekmek, meyveden oluşan gıda paketi dağıtılacak. Sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesiyle de yakından ilgilenilecek.

"Bütün önlemleri aldık"

Karla mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Çağırıcı, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bütün gücümüzle sahada olacağız. Bütün önlemlerimizi aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan rahat bir süreç geçireceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Lokman Çağırıcı, İstanbul, Bağcılar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'da karla 24 saat mücadele edilecek - Son Dakika


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