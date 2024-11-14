Bağcılar'da Öğrenciler Ara Tatilde Jonglörlük Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Öğrenciler Ara Tatilde Jonglörlük Eğitimi Aldı

Bağcılar\'da Öğrenciler Ara Tatilde Jonglörlük Eğitimi Aldı

Bağcılar Belediyesi, ara tatilde öğrenciler için düzenlediği etkinliklerle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir program sunarak jonglörlük yeteneklerini geliştirmelerini sağladı.

14.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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Bağcılar'da ara tatile giren öğrenciler, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği renkli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, profesyonel jonglörlerden aldıkları eğitimlerle hem eğlendi hem de jonglörlüğün püf noktalarını öğrendiler.

Bağcılar Belediyesi, 11 Kasım'da başlayan ara tatilde ilçedeki öğrenciler için özel bir programı hazırladı. Her gün belediyenin farklı bir tesisinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler bir araya geliyor. Çocuklar, jonglör, sihirbaz, Karagöz, kukla, animasyon ve balon gösterisiyle doyasıya eğleniyor.

Jonglör eğitimi aldılar

Miniklerin en çok dikkatini çeken ise heyecanın bir an olsun eksik olmadığı jonglör gösterileri oldu. Çocuklar, programa gelen profesyonel jonglörü izledikten sonra onlardan kısa süreli eğitimler aldı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı anlarda öğrenciler, top, tabak, lobut gibi nesneleri becerikli bir şekilde yönetmeye çalıştı. Çevrilirken düşen toplar ve tutulamayan lobutlar izleyenleri de güldürdü.

Yararlı bir tatil oldu

Çocuklara unutulmaz bir tatil geçirmelerini amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Ücretsiz etkinliklerimizle öğrencilerin yanında olduk. Ara tatil boyunca süren şenliğimizde çocuklarımız eğlenirken bir yandan da yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleştiler. Bağcılar'ımızdaki öğrencilerimiz için yararlı bir tatil olduğuna inanıyorum. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Öğrenciler Ara Tatilde Jonglörlük Eğitimi Aldı - Son Dakika

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