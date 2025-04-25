Bağcılar’dan Deprem Tatbikatı Uyarısı: Hazırlıklı Olmak Şart - Son Dakika
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Bağcılar’dan Deprem Tatbikatı Uyarısı: Hazırlıklı Olmak Şart

Bağcılar’dan Deprem Tatbikatı Uyarısı: Hazırlıklı Olmak Şart

Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü eğitmeni Abdulsamet Aktan, depreme hazırlık konusunda önemli uyarılarda bulundu. Afet öncesi tatbikatların ve acil durum çantalarının önemine dikkat çeken Aktan, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

25.04.2025 10:54  Güncelleme: 10:59
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Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nde görevli eğitmen Abdulsamet Aktan, vatandaşları deprem öncesi ve deprem sırasında yapacakları konusunda uyardı. Deprem öncesi tatbikatın önemine değinen Aktan, "Ailemizle birlikte sürekli olarak afet öncesinde tatbikat yapmamız gerekiyor. Böylece gerçek bir afete karşı tedbirimizi almış oluruz" dedi.

Silivri merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi büyük bir tehlike atlattı. İstanbul genelinde büyük bir yıkım ya da can kaybı yaşanmazken günlük yaşamda aksaklıklar ve olumsuzluklar yaşandı. 'Panik haliyle' yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

Toplanma alanlarını öğrenmeliyiz

Deprem sırasında yaralanmayla sonuçlanan olaylar, deprem öncesi hazırlığın, eğitimlerin, afet acil durum çantasının ve özellikle tatbikatların önemini bir daha gözler önüne serdi. Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nde eğitmen olarak çalışan Abdulsamet Aktan da özellikle tatbikatın önemine vurgu yapıyor. Aktan, deprem öncesi yapılması gerekenlerle ilgili "Afet olmadan önce hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Toplanma alanlarını öğrenmeliyiz. Evimize en yakın alanı analiz etmeliyiz. Ailemizle birlikte planlama yapmalıyız. Depremden sonra birbirimizden haber alamazsak dahi hangi alanda buluşacağımızı önceden belirlemeliyiz. Özellikle ailemizle birlikte sürekli olarak afet öncesinde tatbikat yapmamız gerekiyor. Böylece gerçek bir afete karşı tedbirimizi almış oluruz" şeklinde konuştu. Aktan, ilk 72 saatteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak olan afet acil durum çantasının da her zaman hazır olması gerektiğini belirtti.

Deprem sırasında evdeydim

İstanbul'daki 6.2'lik depreme evde yakalandığını söyleyen Aktan, yaşadıklarını örnek olması amacıyla şöyle anlattı: "Deprem sırasında evdeydim. Çök, kapan ve tutun hareketiyle sarsıntının geçmesini bekledik. Sonra tahliye işlemine başladık. Afet acil durum çantamı aldım elektrik, gaz ve su vanaları kapatıp evi terk ettim. Komşularımın da tahliye olmasına yardımcı oldum. Mahalledeki vatandaşları toplanma alanına yönlendirdim." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar’dan Deprem Tatbikatı Uyarısı: Hazırlıklı Olmak Şart - Son Dakika

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