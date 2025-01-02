Muğla'da Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdiği Öne Sürülen Şirketle Mücadele

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İçtaş Holding ortak iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

İkizköy'e 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de işletilen YK Enerji Şirketi'nin bugün sabah saatlerinde Bağdamlar köyünde satın aldığı yerlerde zeytin söküm işlemi, satın almadığı yerlerde ise atık su drenajı yaptığı öğrenildi. Şirketin, bölgede maden çıkarmak için zeytinleri budadıktan sonra sökmeye başladığı öne sürüldü.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, bölgede zeytinliklerin bulunduğu arazinin sahibi Özlem Ayyıldız ile açıklama yaptı. Işık, şunları söyledi: "Burası Milas Bağdamlar köyü. Yan taraftaki arazi Özlem arkadaşımıza ait. Özlem sabah geldiğinde arazide görüyor ki şirket arkada bulunan kirli suları drenaj halinde tarlasına akıtıyor. Zeytinleri içi berbat bir şekilde çamur yığılmış. Arıyor, şikayette bulunuyor, 'tarlamız berbat bir şekilde' diye. Geldik, ilçe tarımı aradık, jandarmayı aradık. Şu an işlem yapıyorlar, tutanak tutturacağız bununla ilgili. Aynı şekilde yan taraftaki araziyi şirket satın almış. İçindeki zeytinleri işçiler bularak kestiriyor. Bu zeytinleri taşımaya hazırlıyorlar.

Zeytin yasasına göre zeytinlikler hiç kimse dokunamaz. Bizler Akbelen İkizköy'de altıncı senemize girdik. İkizköy'deki her ağacımızı, zeytinimizi, canımız pahasına koruduk korumaya devam edeceğiz. Şimdi de komşu köyümüz Bağdamlar da tehdit altında. Buradaki tek bir ağaca dokundurtmayacağız. YK Enerji, Limak, İçtaş elini zeytinlerden, köylerimizden çek. Topraklarımızı madenlere teslim etmeyeceğiz. Arkadaşımızın yanındayız. Tarlasını, zeytinlerini koruyacağız."

Özlem Ayyıldız ise "Ben toprağımı satmadım, satmak istemiyorum. Şirket kirli sularını çeksin benim zeytinlerimden. Gerekirse öleceğim, yine vermeyeceğim yerlerimi. Ayakta duracak halim yok" dedi.

İDDİALAR YALANLANDI

Şirketten yapılan açıklamada, "Yeniköy'de zeytinliklere bilerek zarar verildiği ve köyde yaşayanlara baskı yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen zeytin bahçesindeki imar/ tımar çalışmaları bizzat bahçenin sahibi tarafından yapılmaktadır. Zeytin bahçesinde yapılan çalışmalar ile ilgili şirketimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.