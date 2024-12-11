Bağımlılıkla Mücadele Paneli Efeler'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Paneli Efeler'de Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele Paneli Efeler\'de Gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile ortaklaşa 'Bağımlılıkla Mücadele ve Önleyici Çalışmalar' panelini düzenledi. Panelde tütün, alkol, madde bağımlılıkları ve davranışsal bağımlılıklar üzerine uzmanlar tarafından bilgiler verildi.

11.12.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
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Efeler Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele ve Önleyici Çalışmalar" isimli panele katkıda bulundu.

Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, bağımlılıkla mücadele alanında iki farklı konu ele alındı. İlk olarak tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile bu bağımlılıkların önlenmesine yönelik müdahaleler masaya yatırıldı. Ardından, davranışsal bağımlılıklar ve bu tür bağımlılıkların önlenmesi konuları uzman kişiler tarafından katılımcılara aktarıldı. Konuşmacılar, bilgi, deneyim ve çözüm önerileri sunarak katılımcılara önemli bilgiler sağladı.

Etkinlikte, Efeler Belediyesi Psiko-Sosyal Destek Merkezi'nde görevli psikolog Aslı İlayda Kök de bilgi ve deneyimlerini paylaşarak katkı sağladı. Kök, Efeler Belediyesi Psiko-sosyal Destek Merkezlerinin, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduğunu ve bu hizmetlerden çok sayıda vatandaşın yararlandığını belirtti. Kök, ayrıca dijital ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi konusunda katılımcıları bilgilendirerek, bu alandaki müdahalelerin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık, Efeler, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Paneli Efeler'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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