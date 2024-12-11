Bağımlılıkla Mücadele Paneli Efeler\'de Gerçekleştirildi

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Efeler Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele ve Önleyici Çalışmalar" isimli panele katkıda bulundu.

Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, bağımlılıkla mücadele alanında iki farklı konu ele alındı. İlk olarak tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile bu bağımlılıkların önlenmesine yönelik müdahaleler masaya yatırıldı. Ardından, davranışsal bağımlılıklar ve bu tür bağımlılıkların önlenmesi konuları uzman kişiler tarafından katılımcılara aktarıldı. Konuşmacılar, bilgi, deneyim ve çözüm önerileri sunarak katılımcılara önemli bilgiler sağladı.

Etkinlikte, Efeler Belediyesi Psiko-Sosyal Destek Merkezi'nde görevli psikolog Aslı İlayda Kök de bilgi ve deneyimlerini paylaşarak katkı sağladı. Kök, Efeler Belediyesi Psiko-sosyal Destek Merkezlerinin, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduğunu ve bu hizmetlerden çok sayıda vatandaşın yararlandığını belirtti. Kök, ayrıca dijital ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi konusunda katılımcıları bilgilendirerek, bu alandaki müdahalelerin önemine vurgu yaptı. - AYDIN