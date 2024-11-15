Bağımlılıkla Mücadele Semineri: Prof. Dr. Ögel'in Önerileri - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Semineri: Prof. Dr. Ögel'in Önerileri

Bağımlılıkla Mücadele Semineri: Prof. Dr. Ögel\'in Önerileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve belediyelerin rolü üzerine önemli bilgiler paylaştı. Bağımlılığın yaygınlaştığına dikkat çekerek, tedavi süreçlerinin ve önlemlerin önemine vurgu yaptı.

15.11.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Meclis üyelerine yönelik düzenlenen 'Bağımlılık ile Mücadele ve Belediyeler' konulu seminerde, Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından bağımlılık türleri, mücadele yöntemleri ve belediyelerin yapabileceği çalışmalar anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı öncesinde Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından 'Bağımlılık ile Mücadele ve Belediyeler' konulu sunum yapıldı. Belediye başkanları ve meclis üyelerine bağımlılıkla mücadelede doğru bilinen yanlışları ve yapılabilecekleri anlatan Prof. Dr. Kültegin Ögel, artık herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Son yıllarda bağımlılığın çok yaygın hale geldiğini hatırlatan Ögel, "Sigara, alkol ve uyuşturucunun yanına kumar da fazlasıyla girdi. Bunlar geçmişten beri toplumun içerisinde var olan sorunlardı ancak şu anda toplumun bütününü ele geçirmeye başladı. 'İstersem bırakabilirim' diyebilmek bağımlı olmadığınızı göstermez. Bağımlılığa geçiş kısmı çok ince bir çizgidir. Düzenli kullanıma geçmede genetik, sosyal etkenler, aile ve ruhsal faktörler etkilidir. Düzenli kullanmada herkes bağımlı olmuyor ama yeterli destek alamamak, dışlanmak, arkadaş ortamı ve yaşam düzeni bağımlılığı geliştiriyor. Bu noktada belediyelere önemli görevler düşüyor. Destek ve danışmanlık verilmesi, bağımlılığın gelişmesini büyük oranda engeller" dedi.

Çok küçük yöntemlerle çok şeyin değiştirilebileceğini söyleyen Ögel, Türkiye'deki cezaevlerinde uyuşturucu suçu oranının yüzde 45 seviyesinde olduğunu belirtti. Bağımlıların tamamına 'suç işliyor' diye bakılmaması gerektiğini ifade eden Ögel, "Ama suç işleyenler aynı zamanda madde kullanan kişiler olabiliyor. Önleme dediğimiz kısım, üzerinde çok çalışmamız gereken bir konudur. Çocuklara, gençlere, yetişkinlere ayrı ayrı program düzenlemeliyiz. Temiz çocuklardan çok anne ve babası bağımlı olanlara, satışın çok olduğu yerlerde küçük gruplar halinde eğitim vermeliyiz. Bağımlılık hemen sonuç alınan bir şey değildir. Zaman alır. Yaptığımız çalışmalar, Türkiye'de gençlerin uyuşturucu kullanmaya başladıktan ortalama 5 yıl sonra fark edildiğini gösterdi. O yüzden biz ailelere, yetişkinlere ulaşıp uyarmalıyız. 'Benim çocuğum bağımlı olmaz' denmemelidir. Topluma örnek olan insanların çocuklarının bağımlı olduğunu çok gördüm" diye konuştu.

Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlıların tedaviye kolay kolay gelmediğini, şehir içinde çay içebilecekleri ortamlar oluşturmak gerektiğini dile getirdi. Bağımlıları tedaviye çekmek için ödül yönteminin kullanılabileceğini söyleyen Ögel, "Bağımlılıkta, 'yattı, çıktı, temizlendi, bitti' şeklinde bir durum yoktur. Ortalama 5 tedaviden sonra düzelmeye başlıyorlar. Projelerimizi oluştururken buna dikkat etmeliyiz. Bağımlılık tekrarlayan bir hastalıktır. Bizim hedefimiz, bırakma süresinin daha uzun sürmesidir. En sonunda tamamen bırakacaktır. Belediyeler projelerinde bu detaylara dikkat etmelidir. Tedaviler de zor değil. İki oda, bir salonluk alanda çok şeyi değiştirebilirsiniz. Belediyeler farklılık seminerleri, kampanyalar düzenleyebilir. Önleme merkezleri kurabilir. Bireyler yetiştirerek toplumun içine salınabilir. Sosyal destek sağlanabilir. Kurumsal işbirlikleri yapılabilir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Kültegin Ögel'e teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Semineri: Prof. Dr. Ögel'in Önerileri - Son Dakika

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