Bağımsız Kamu Sendikaları Platformu Kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Bağımsız Kamu Sendikaları Platformu Kuruldu

Bağımsız Kamu Sendikaları Platformu Kuruldu

Çeşitli sendikalar, memurların haklarını savunmak için ortak bir platform oluşturdu.

20.01.2025 09:07
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BAK-SEN, BİZİM SEN, DEB-SEN, DES, EĞİTİM SÖZ SEN, HEP-SEN, LİYAKAT SEN, SAY-SEN, ÜNİ-PER-SEN, TÖBSEN, TÖS gibi kamu ve özel sektörde çalışanlar birlikte hareket etmek için platform kurdular.

BAK-SEN, BİZİM SEN, DEB-SEN, DES, EĞİTİM SÖZ SEN, HEP-SEN, LİYAKAT SEN, SAY-SEN, ÜNİ-PER-SEN, TÖBSEN, TÖS Başkanları bir araya geldi ve kuruluş bildirgelerini ve amaçlarını anlattılar.

Yaşadığımız süreçte, memurların başta ekonomik kayıplar olmak üzere ciddi hak kayıpları yaşadığını, en son yapılan maaş zammında da görüldüğü üzere, memurlar yoksulluk sınırında yaşamaya zorlandığını belirtilen açıklama, iktidarın bu durumu sözde sendikalar üzerinden, özünde ise iktidarın arka bahçesine dönüşmüş yapılardan faydalanarak gerçekleştirildiğini söylediler.

Memur sefalete mahkum edildi

Halkın üreten gücünü sefalet yaşamına mahkum edildiğini belirten Sendika Başkanları yaptıkları açıklamada şunları söylediler: "Bizler, bu ülkenin üreten, halkını ve vatanını seven, Cumhuriyet değerlerini sahiplenen ve halkın refah içinde yaşamasını isteyen sendikalarız. Sendikaların görevi, üyelerinin mesleki, sosyal, özlük ve ekonomik haklarını savunmaktır. Ancak gelinen noktada, özellikle siyasi aidiyetler üzerinden sendikacılık yapanlar, halkın üreten gücünü sefalet yaşamına mahküm etmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır.

Tüm emekçilerin sesi olacağız

Ayrıca, tüm iş kollarında memurların yıllardır kemikleşmiş ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunlar yaşadığı açıktır. İsimleri yer alan sendikalar olarak, kamu emekçilerinin kalıcı hale gelmiş sorunlarının çözümü ve bundan sonra yaşanabilecek sorunlara karşı ortak bir irade oluşturmak, gerçek sendikal mücadeleyi büyütmek amacıyla bir araya geldik. Ankara'da yaptığımız toplantı sonucunda, İlkeli Birliktelik ışığında Bağımsız Kamu Sendikaları Platformu adıyla bir platform kurduğumuzu ilan ediyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki, bu ülkede işçiler, emekliler, memurlar ve hatta işsizler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla platformumuz, tüm emek kesiminin sesi olacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağımsız Kamu Sendikaları Platformu Kuruldu - Son Dakika

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