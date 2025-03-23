Bağış Kumbarasını Çalan Hırsız Yakalandı

Bağış kumbarasını çalan şahıs kameraya yakalandı

BURSA - Bursa'da bir şahıs, fırında SMA hastaları için koyulan bağış kumbarasını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında meydana geldi. Ekmek alma bahanesiyle fırına gelen şahıs, gözüne SMA hastaları için biriktirilen paraların olduğu bağış kumbarasını kestirdi. Ekmek aldıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp çalışanların dikkatini dağıtan şahıs, bir anda kumbarayı poşetinin içine atarak uzaklaştı. Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde çalındığını gördü. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ise izleyenlere 'pes' dedirtti.