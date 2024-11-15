Bahamalar, ALKÜ ile İş Birliği İçin Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Bahamalar, ALKÜ ile İş Birliği İçin Görüşmeler Yaptı

Bahamalar, ALKÜ ile İş Birliği İçin Görüşmeler Yaptı

Bahamalar Başbakanı Davis, ALKÜ'de yeni projeler için temaslarda bulundu. İş birlikleri artırılacak.

15.11.2024 12:19
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Karayip Adaları'nın en önemli turizm bölgesi olan Bahamalar Adası'nın Başbakanı Philip Edward Davis ve bakanlardan oluşan heyet, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından ağırlandı ve yeni projelerin yapılması için görüşmeler yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik ve bilimsel çalışmalarının yanında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ve üniversitelerle yeni anlaşmalar ve projeler yapmaya devam ediyor. Bahamalar Başbakanı Philip Edward Davis, bakanlar ve büyükelçilerden oluşan heyet; İş İnsanı ve ALKÜ Rektör Danışmanı Ahmet Cebeci'nin daveti üzerine ALKÜ'yü ziyaret etti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından ağırlanan Bahamalar Başkanı Philip Edward Davis, bakanlar ve beraberindeki heyet ile üniversite adına yapılacak iş birlikleri görüşüldü. Görüşmede Bahamalar Başbakanı Philip Edward Davis başta olmak üzere Bahamalar Dış İşleri Bakanı Frederic Mitchell, Bahamalar Enerji Bakanı Jobeth Lillian Coleby Davis, Bahamalar Sağlık Bakanı Dr. Michael Ronald Darville, Bahamalar Spor Bakanı Mario Keith Bowleg, Bahamalar Hükümet Sekreteri Creswell Godfrey Sturrup, Bahamalar Türkiye Büyükelçisi Rueben Cooper, Bahamalar Arap Dünyası Büyükelçisi Tony Joudi ve İş İnsanı Ahmet Cebeci yer aldı. ALKÜ adına yapılan görüşmeler; Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan ve akademisyenlerden oluşan ALKÜ heyeti ile Senato Salonu'nda yapıldı.

ALKÜ, Bahamalar ile yeni projelere imza atacak

2 gün boyunca Alanya'da gezi programlarına katılarak birtakım temaslarda bulunan heyet, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede konuşan Rektör Türkdoğan, heyetin ALKÜ'yü ziyaret etmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alanya'nın turizm, spor, sağlık gibi alanlarda Türkiye'nin en iyi şehirleri arasında olduğunu vurgulayan Rektör Türkdoğan, "ALKÜ olarak dünyadaki pek çok ülke ve üniversitelerle öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmesi için proje ve anlaşmalar yapıyoruz. Başbakan Sayın Philip Edward Davis sayesinde Bahamalar ile de üniversitemiz arasında güzel iş birlikleri yapmayı istiyoruz. Bahamalar'ın turizm ülkesi olması bizim için çok önemli bir durum ve üniversite olarak bu alanda yapılacak yeni projelerin iki ülke için de büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Başbakan Sayın Philip Edward Davis ve beraberindeki değerli bakanlarımıza bizlere bu ilgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyor, yeni projelerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başbakan Davis: "İş birliklerini artırmak istiyoruz"

Bahamalar Başbakanı Philip Edward Davis, bu tür ziyaretlerin ülkeler arasında her zaman daha faydalı olduğunu hatırlatarak Alanya'da gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Alanya'yı çok beğendiklerini dile getiren Başbakan Davis, "Burada ağırlanmaktan büyük onur duyduk. Bu ziyaretler sayesinde iki ülke arasında dostluk bağları ve iş birliklerinin daha fazla artacağına inanıyorum. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemizle de güzel iş birlikleri yapacağımızı düşünüyorum. Ülkemizde turizm ve spor, en önemli sektörlerin başında geliyor. Üniversitemiz de bu alanlarda kendisini en iyi şekilde temsil ediyor. Sayın Rektörümüz Türkdoğan sayesinde önemli alanlarda yeni iş birlikleri yapmaya hazırız. Yapılacak iş birlikleri bizleri çok mutlu edecek. Bizim iyi olduğumuz alanlarda buraya fayda sağlamayı, sizlerin iyi olduğu alanlarda bizlere faydalı olmanızı temenni ediyorum. Ülkemizdeki üniversite ile de ALKÜ arasında iyi bir dostluk kurulacağına inanıyorum. İş birliklerimizin şimdiden faydalı olmasını diliyorum. Bizleri ağırlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Kenan Ahmet Türkdoğan olmak üzere bizleri buraya davet eden İş İnsanı Sayın Ahmet Cebeci'ye ve tüm heyete teşekkür ederim." dedi.

Bakanlar ülkelerindeki durumu anlattı

Başbakan Davis ve Rektör Türkdoğan'ın konuşmalarının ardından ALKÜ heyeti üniversitede yapılan projeler ve öğretim hakkında detaylı bilgiler verdi. Bahamalar heyetindeki 4 bakan da ülkelerinde yapılan hizmetler, projeler ve diğer ülkelerle yapılan iş birliklerinden bahsettiler. Konuşmaların ardından Başbakan Davis'e Rektör Türkdoğan tarafından ALKÜ Cübbesi giydirildi. Görüşme karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Başbakan Davis daha sonra ALKÜ Şeref Defteri'ni imzaladı. ALKÜ'deki görüşmenin ardından Rektör Türkdoğan, Başbakan Davis ve beraberindeki heyet; davet edildikleri ve Alanya protokolünün de olduğu yemek programına katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahamalar, ALKÜ ile İş Birliği İçin Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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