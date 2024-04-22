Bahar mevsimiyle birlikte çiftçiler tarlalara döndü

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Uzun ve yoğun geçen bir kış mevsiminin ardından bahar mevsiminin ilk günlerinde çiftçiler toprakla buluştu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde baharın gelmesi ve havaların erken ısınmasıyla birlikte ilçede çiftçilik yapan vatandaşlar yazlık tohumların ekimlerini yapmaya başladı.

Geçen sene sonbahar aylarında ekilen tarlaların yeşerdiği gözlemlendi.

Son günlerde havaların ısındığı ve vatandaşların piknik alanlarına akın ettiği Aşkale'de tarlalarda ekime hazır hale getirildi. Vatandaşlar ilk etapta bahçelerine soğan ve değişik sebze tohumları ekmeye başlarken, yine tarlalarda yazlık tohumların ekimlerini gerçekleştirilmeye başlandı.

İlçe genelinde tarım ve hayvancılığa dayalı geçim yapan vatandaşlar bereketli geçen kış şartlarının bu yıl ilçeye bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. - ERZURUM