Bahar mevsimiyle birlikte çiftçiler tarlalara döndü - Son Dakika
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Bahar mevsimiyle birlikte çiftçiler tarlalara döndü

Bahar mevsimiyle birlikte çiftçiler tarlalara döndü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler, yazlık tohumların ekimlerine başladı. Geçen sene ekilen tarlaların yeşerdiği gözlemlendi. Tarım ve hayvancılığa dayalı geçim yapan vatandaşlar, bolluk ve bereket temennisinde bulundu.

22.04.2024 15:46
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Uzun ve yoğun geçen bir kış mevsiminin ardından bahar mevsiminin ilk günlerinde çiftçiler toprakla buluştu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde baharın gelmesi ve havaların erken ısınmasıyla birlikte ilçede çiftçilik yapan vatandaşlar yazlık tohumların ekimlerini yapmaya başladı.

Geçen sene sonbahar aylarında ekilen tarlaların yeşerdiği gözlemlendi.

Son günlerde havaların ısındığı ve vatandaşların piknik alanlarına akın ettiği Aşkale'de tarlalarda ekime hazır hale getirildi. Vatandaşlar ilk etapta bahçelerine soğan ve değişik sebze tohumları ekmeye başlarken, yine tarlalarda yazlık tohumların ekimlerini gerçekleştirilmeye başlandı.

İlçe genelinde tarım ve hayvancılığa dayalı geçim yapan vatandaşlar bereketli geçen kış şartlarının bu yıl ilçeye bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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