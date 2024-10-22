Bahçeli'nin 'Umut Hakkı' Açıklaması Gündem Oldu - Son Dakika
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Bahçeli'nin 'Umut Hakkı' Açıklaması Gündem Oldu

Bahçeli\'nin \'Umut Hakkı\' Açıklaması Gündem Oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Umut Hakkı' kavramını gündeme getirdi.

22.10.2024 17:31
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İSTANBUL (İHA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de partisinin grup toplantısında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dile getirdiği 'Umut Hakkı' kavramı gündem oldu. Avukat Buket Nurşah Tekışık, merak edilenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında terörün sonlandırılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dile getirdiği 'Umut Hakkı' söylemi merak konusu oldu.

Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Bahçeli'nin, Öcalan'a yönelik gerçekleştirdiği 'Umut Hakkı' çağrısı merak oluşturdu. Avukat Buket Nurşah Tekışık, gündeme gelen 'Umut Hakkı' kavramı ile alakalı açıklamalarda bulundu. Tekışık, "Umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumun belli bir süre sonra cezasının gözden geçirilmesi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulması, bir anlamda koşullu salıverilmesi anlamına gelir. Salıverilme şartlarının mahkum hakkında uygulanabilmesi noktasında da her mahkuma uygulanan bir hak değil" ifadelerine yer verdi.

Umut hakkının her hükümlüye uygulanmaması gerektiğini de belirten Avukat Tekışık, hakkın yeniden yargılama ile karıştırılmaması gerektiğini de ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçeli'nin 'Umut Hakkı' Açıklaması Gündem Oldu - Son Dakika

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