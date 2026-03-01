Bahçelievler Belediyesi "Basın İftarı" programı düzenledi

Bahçelievler Belediyesi tarafından basın mensuplarına özel "Basın İftarı" programı düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Gazetecilik zor bir meslek. Hakikati, doğruyu vatandaşa bildirmek gerekiyor. Hakikati, doğruyu vatandaşa bildirmezseniz iş karışıyor. O yüzden ben tüm gazeteci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçelievler Belediyesi'nin basın mensuplarına yönelik Bahçelievler Belediyesi Kongre ve Nikah Sarayı'nda düzenlediği iftar programına Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve birçok basın mensubu katıldı. Müzik ve ilahi dinletisinin yapıldığı programda, iftar saatinin gelmesiyle davetliler oruçlarını açtı. Program sonunda Başkan Bahadır, basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gazetecilik zor bir meslek"

Programda konuşan Başkan Bahadır, "Bugün çok hamdediyorum. Çünkü güneyimiz zaten yangın yeriydi. Kuzeyde de var ama Ramazan ayında Müslümanların birbirine kırdırılmaya çalışıldığı bir dönemi, sene 2026 1 Mart, canlı yayın ile izliyoruz. Amerika'sı, İsrail'i, Avrupa'sı beraber İran'ı vuruyor. İran, Müslüman ülkeleri vuruyor 'Sen Amerika ile samimiydin, üssün vardı' diye. Ülkeme, Türkiye'me hamdediyorum. Allah da Türkiye'mizi korusun. Biz genç bir ülkeyiz. Bu bizim 16. ülkemiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kurduğumuz daha 103 yaşında bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun. Bizi güneyimizdeki ülkelerden ayırmış, bir ulus devlet olmuşuz. Bir Cumhuriyet ve demokrasi olmuş. Paşanın çocuğunun işçi, işçinin çocuğunun paşa olduğu bir ülkedeyiz. Hamdolsun şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekten çok iyi gidiyoruz. İran-Amerika savaşını bile durdurmak için uğraşan biziz" dedi.

Başkan Bahadır, basın mensuplarına da, "Sizlerin yaptığı işin çok zor olduğunu biliyorum. Polis, zabıta arkadaşlar zor iş yapıyor. Davet ediyoruz, geliyorsunuz. Hava soğuk, yağmur, kar. Kameraman arkadaşların sırtında 10 kilo vardır. Kolay değil. Gazetecilik zor bir meslek. Hakikati, doğruyu vatandaşa bildirmek gerekiyor. Hakikati, doğruyu vatandaşa bildirmezseniz iş karışıyor. O yüzden ben tüm gazeteci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak hiçbir televizyon, radyo kimseyi ayırmıyoruz. Bizim bakış açımızda gizli bir ajandamız yok. Belediyemizin ajandasında bir gizli ajanda yok. 7 yıl oldu geleli. Devletin malına, belediyemizin malına bir kuruşluk yanlışımız olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL